Live! Schalke im Attacke-Modus: Terodde und Polter stürmen

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 trifft an diesem Sonntag (17:30 Uhr) im Bundesliga-Heimspiel auf den FC Augsburg. Das Spiel der Königsblauen im Live-Ticker.

Der FC Schalke 04 hofft an diesem Sonntag auf den zweiten Bundesliga-Dreier in dieser Saison. Ab 17:30 Uhr empfängt der Aufsteiger den FC Augsburg, der vor der Länderspielpause den FC Bayern überraschend bezwingen konnte. Schalke steht nach der Derbyniederlage beim BVB aber unter Druck.

FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg: Das Spiel im Live-Ticker

Schalke 04 hat die Länderspielpause genutzt, um das Offensivspiel zu verbessern. „Wir haben viel an der Präzision in der Offensive gearbeitet. Ich wollte die Abschlussqualität verbessern“, sagte Trainer Frank Kramer am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Bayern-München-Schreck FC Augsburg.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Die bayerischen Schwaben hätten, so der S04-Coach, ihre Spiele in den letzten Partien im Gegensatz zu den ersten fünf Spielen angepasst. Kramer: „Sie spielen griffig gegen den Ball. Das nehmen wir an und wollen uns durchsetzen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04