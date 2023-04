Live! Schalke gegen BVB - U17-Westfalenpokal im Ticker

Taycan Etcibasi, hier beim Fallrückzieher gegen Bielefeld, will mit der U17 des FC Schalke im Pokal gegen Borussia Dortmund noch einmal alles raushauen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen. Im Viertelfinale des U17-Westfalenpokals stehen sich heute Schalke 04 und Borussia Dortmund gegenüber. Hier geht es zum Live-Ticker.

Im Viertelfinale des U17-Westfalenpokals steht eine besondere Partie an. Heute empfängt Schalke 04 zum Derby die B-Junioren von Borussia Dortmund (18.30 Uhr). Gesucht wird der Halbfinal-Gegner des VfL Bochum.

Beide Teams trafen auch schon in der Meisterschaft aufeinander. Die Partie endetet im Fußballpark Brackel mit 1:1. Die Saison beendeten die Dortmunder auf Rang fünf, Schalke belegte in der Weststaffel Platz eins - im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft scheiterten die Königsblauen am späteren Titelträger Arminia Bielefeld.

Enttäuschung pur: Schalke-Talent Obed Ofori und seine Mitspieler sind nach dem Gegentor zum 1:3 deprimiert. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04