Live! Schalke gegen BVB: Polizei, Anfahrt, Alkoholverbot - Alle Derby-News im Liveblog

Es ist DAS Spiel der Spiele im Ruhrgebiet. Das Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Und passend zum Duell der beiden Rivalen, ist plötzlich auch die sportliche Relevanz und Brisanz zurück. Gastgeber Schalke hat sich nicht nur wegen des Sieges zuletzt in Bochum im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet und Dortmund kämpft als punktgleicher Tabellenzweiter weiter mit den Bayern um die Meisterschaft. Sportchef Sebastian Weßling, Schalke-Reporter Andreas Ernst und Moderator Timo Düngen liefern alles, was Ihr zur Einstimmung auf das Derby braucht. Viel Spaß!

Gelsenkirchen. Schalke 04 trifft am Samstag auf den BVB. Vor diesem brisanten Duell gibt es Diskussionen zum Thema Sicherheit. Alle News zum Derby im Liveblog.

Schalke 04 und der BVB stehen sich am Samstagabend im 100. Bundesliga-Revierderby gegenüber. Anstoß ist um 18:30 Uhr in der ausverkauften Veltins-Arena . Rund 7000 Dortmunder Fans werden erwartet.

und der stehen sich am Samstagabend im 100. Bundesliga-Revierderby gegenüber. Anstoß ist um 18:30 Uhr in der ausverkauften . Rund 7000 Dortmunder Fans werden erwartet. Der BVB muss auf Julian Brandt verzichten. Zudem sind die Leistungsträger Gregor Kobel und Marco Reus fraglich. Auch Schalke 04 hat mit einigen Ausfällen zu kämpfen.

muss auf verzichten. Zudem sind die Leistungsträger und fraglich. Auch Schalke 04 hat mit einigen Ausfällen zu kämpfen. In einem offenen Brief an die Fans des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund hat die Polizei ein friedliches Verhalten beim Revierderby angemahnt. Am Donnerstag sorgte eine Großrazzia in NRW für Aufsehen.

und von hat die ein friedliches Verhalten beim angemahnt. Am Donnerstag sorgte eine in NRW für Aufsehen. Beim Revierderby gilt ein Alkoholverbot. Wie die Polizei Gelsenkirchen am Mittwoch bekanntgab, werde „aus Sicherheitsgründen kein Alkohol in der Arena und im Arenaumfeld ausgeschenkt“.

Viel spannender könnten die Vorzeichen des 100. Bundesliga-Revierderbys zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund kaum sein. Am Samstag (18:30 Uhr, Sky) treffen die beiden Rivalen in der Veltins-Arena aufeinander. Abstiegskandidat Schalke empfängt den Titelkandidaten BVB. Für beide Vereine steht aus sportlicher Sicht viel auf dem Spiel.

Schalke 04 geht nach zwei Siegen in Folge selbstbewusst in das Revierderby gegen den BVB. Foto: dpa

Für die Fans und das Revier ist es ohnehin eine emotionale Angelegenheit: „Wenn ein Fußballspiel einen eigenen Namen bekommt, weiß man um die Bedeutung“, sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic vor der schweren Aufgabe im emotionalen Hochrisikospiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) in Gelsenkirchen, in dem der Tabellenstand keine Rolle spiele: „Es gibt für uns noch eine Menge, wofür man in dieser Saison kämpfen darf. Wir sind definitiv bereit.“

In diesem Liveblog informieren wir Sie ab sofort über alle Vorkommnisse rund um das Revierderby zwischen Schalke und dem BVB. Wir sind ab Samstagmorgen vor Ort und berichten live. Alle Derby-News gibt es hier im Liveblog.

Schalke 04 gegen den BVB: Die Rahmendaten zum Spiel

Begegnung: FC Schalke 04 – Borussia Dortmund

– Datum: Samstag, 11.03.2023

Anstoß: 18.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Wettbewerb: 1. Bundesliga

Übertragender Sender: Sky

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Assistenten: Dominik Schaal (Tübingen), Marcel Pelgrim (Hamminkeln-Loikum)

Vierter Offizieller: Sven Waschitzki-Günther (Bremen)

Video-Assistenten: Bastian Dankert (Rostock), Rafael Foltyn (Wiesbaden)

Schalke 04 gegen BVB: Alle Derby-News im Liveblog

Das Thema Sicherheit spielt vor dem Revierderby eine große Rolle. Am Donnerstagmorgen rückten teils schwer bewaffnete Polizisten zu einer Razzia in mehreren NRW-Städten aus, bei der gewaltbereite und gewaltsuchende Fußballfans im Fokus der Ermittlungen stehen. Hintergrund des Polizeieinsatzes ist der Überfall Dortmunder und Essener Hooligans auf die organisierte Fangemeinde des FC Schalke vor rund zwei Wochen.

Mit zahlreichen Einsatzkräften untersuchen die Ermittler nun 27 Objekte, vor allem in Essen und Dortmund, aber auch in Schwelm, Bergheim, Gladbeck, Beelen, Bottrop und Gelsenkirchen. Dabei schlugen die Beamten teilweise Fenster und Türen ein, unter den durchsuchten Objekten ist auch ein Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen. Aus Fankreisen war zu hören, dass die Razzia im Vereinsheim der Schalker Ultras eine Verwüstung der Räume zufolge hatte.

Die Polizei wird rund um das Derby zwischen Schalke und dem BVB mit einem Großaufgebot im Einsatz sein. Foto: Ralf Rottmann / ffs

Der Verein Schalke 04 zeigte sich überrascht: „Auch wir haben heute Morgen durch umfang- und detailreiche Berichterstattung in den Medien von den polizeilichen Maßnahmen erfahren. Mit Blick auf das, was wir lesen und sehen konnten, sind wir vom Ausmaß des Einsatzes durchaus überrascht“, sagte S04-Mediendirektor Marc Siekmann.

Schalke gegen BVB: Polizei wendet sich an die Fans

Am Tag vor dem Anpfiff äußerten sich nun die Polizeidirektionen Gelsenkirchen und Dortmund in einem gemeinsamen Fanbrief. Gemeinsam riefen sie zu einer "friedlichen Veranstaltung". Die Fans sollten ihren Verein "lautstark und emotional" unterstützen, aber "bitte ohne andere zu diffamieren". Diese Appelle nahmen aber nur einen Absatz in dem Brief an, der übrige Teil beschäftigte sich mit Verboten und praktischen Hinweisen, die sich vor allem an die Fans des BVB richteten. Ziel der Maßnahmen ist es offenbar, sämtliche Kontakte zwischen den beiden Fanlagern zu vermeiden.

Schalke gegen BVB: Das müssen BVB-Fans bei der Anreise beachten

Die mit dem Zug anreisenden BVB-Fans werden vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof mit Bussen im Konvoi zur Arena gefahren. Sie werden sich im südlichen Bereich des Bahnhofs aufhalten, dort besteht ein von der Stadt ausgesprochenes Glas- und Dosenverbot. Eine Toilettenanlage werde dort bereit gestellt, heißt es im Fanbrief. Nach dem Spiel geht es für die BVB-Fans mit den Bussen direkt zurück zum Bahnhof, um Kontakte zu S04-Anhängern zu vermeiden.

Schalke - BVB: Dieser Bereich ist exakt vom Glasverbot betroffen:

Bochumer Straße von Hausnummer 1 bis 30

Emanuelstraße von Hausnummer 2 bis 6

Josefstraße von Hausnummer 1 bis 14

Neustadtplatz

Peterstraße von Hausnummer 1 bis 6

Wiehagen von Hausnummer 6 bis 14

Wilhelm-Busch-Straße von Hausnummer 1 bis 3

Die BVB-Fans, die mit dem Auto kommen, stehen die Parkplätze P7, E1 und E2 bereit. Für die Ticketinhaber stehen die Eingänge Süd und Ost2 zur Verfügung - keine sonst. Die Polizei weist darauf hin, dass es bei den Einlasskontrollen zu Wartezeiten kommen könnte. Schalker Fanbusse nutzen wie gewohnt den Parkplatz P6 und den Parkplatz der Gesamtschule. Für alle BVB-Busse ist der Parkplatz Gelsenwasser vorgesehen. Die Anfahrt erfolgt über den Berni-Klodt-Weg.

In den Vorjahren war in der Arena immer wieder Pyrotechnik gezündet worden. Nun weist die Polizei wiederholt darauf hin, dass "das Abbrennen von Pyrotechnik" verboten ist.

Die BVB-Profis stimmten sich nach dem letzten Heimspiel gegen RB Leipzig mit den Fans auf das Derby beim FC Schalke 04 ein. Foto: firo

Insgesamt erwartet die Stadt ca. 7000 Gästefans aus dem Bundesgebiet, mindestens 3000 davon sollen wohl über den Gelsenkirchener Hauptbahnhof anreisen. Die Polizei rechnet nach eigenen Angaben „mit einer hohen Mobilisierung innerhalb der organisierten Fanszene des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund.“

Sperrung auf der A43: Fans sollen frühzeitig anreisen

Schalke 04 rät auch seinen eigenen Fans zu einer frühzeitigen Anreise. Die A43 wird von Freitag (10.3.) ab 21 Uhr bis Montag (13.3.) um 5 Uhr zwischen dem Kreuz Recklinghausen und der Anschlussstelle Herne-Eickel in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die großräumige Umleitung führt über die A40, die A45 und die A2. Stadionbesucher, die aus Fahrtrichtung Wuppertal anreisen, sollten dementsprechend frühzeitig die Fahrt zur Veltins-Arena antreten, da eine Umleitungsstrecke zu benutzen sein wird. Aus Richtung Münster könnte es auf der A43 zu Verkehrsansammlungen vor dem Autobahnkreuz Recklinghausen kommen. Die An- und Abreisen über die A2 und die A42 sind grundsätzlich nicht betroffen. Es wird jedoch zu einer höheren Verkehrsdichte kommen.

News und Infos zum Derby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund

Beim Derby Schalke gegen BVB wird in der Veltins Arena kein Bier verkauft, weil die Polizei darauf pocht. Es gilt ein Alkoholverbot – und zwar sowohl im Stadion als auch auf dem Gelände rund um die Veltins-Arena herum. Stadionbesucher. In den Logen und Laola-Bereichen der Veltins-Arena wird das Bier wie gewohnt fließen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßte ausdrücklich die am Mittwoch von Schalke 04 bekannt gegebene Entscheidung, beim Revier-Derby am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund keinen Alkohol im Stadion zu verkaufen, kritisiert aber die Begründung des Vereins, dass das Alkoholverbot nur deshalb ausgesprochen worden sei, weil die Polizei das Sicherheitskonzept für das Spiel sonst nicht mitgetragen hätte.

„Schalke ist als Veranstalter für die Sicherheit der Zuschauer verantwortlich. Der Verein weiß, dass der Verkauf von Alkohol in der emotional aufgeheizten Stimmung des Derbys zu zusätzlichen, kaum zu kontrollierenden Risiken geführt hätte. Deshalb hätte der Verein schon von sich aus den Alkoholverkauf untersagen müssen, statt die Verantwortung dafür der Polizei zuzuschieben“, kritisiert GdP-Landesvorsitzender Michael Mertens.

Fan-Infos zu #S04BVB:



Sperrung auf der A43 zwischen dem Kreuz Recklinghausen und der Anschlussstelle Herne-Eickel in beide Fahrtrichtungen. Bitte reist frühzeitig an!

Eingang Ost 2 ausschließlich für Gästefans



Hier findet ihr alle weiteren wichtigen Infos ⬇️#S04 — FC Schalke 04 (@s04) March 10, 2023

Schalke hatte sich öffentlich gegen eine solche Maßnahme ausgesprochen; beruft sich auch auf eine wissenschaftliche Studie der Unis Mailand und Liverpool aus dem Jahr 2010: Die habe aufgezeigt, dass Alkoholverbote nicht so wirken, wie etwa die Polizei es sich erhofft.

Schalke 04 gegen BVB: Das Spiel im Live-Ticker

Wer es zum Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund nicht ins Stadion oder vors Fernsehgerät schafft, der kann das Spiel auch kostenfrei in unserem Live-Ticker verfolgen.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Derby gibt es auch auf unserem Portal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04