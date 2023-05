Live! Schalke 04 tritt heute beim FC Bayern München an

München. FC Bayern München gegen Schalke 04 - das bedeutet: Titelkandidat gegen Abstiegskandidat, Favorit gegen Außenseiter. Der Live-Ticker.

Es ist eigentlich ein ungleiches Duell: Der Titelverteidiger und Tabellenführer FC Bayern München peilt den elften Meistertitel in Folge an - der FC Schalke 04 kämpft als Tabellen-15. gegen den Abstieg (15.30 Uhr/Sky). Die letzten beiden Partien in der Allianz-Arena verloren die Königsblauen mit 0:5 und 0:8. Und doch ist vor dem Duell etwas anders: Die Aussagen der Schalker waren so mutig wie lange nicht mehr.

So wollen der FC Bayern und Schalke 04 spielen

FC Bayern: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Coman - Gnabry. Trainer: Tuchel

Schalke 04: Schwolow - Brunner, van den Berg, Kaminski, Matriciani - Krauß, Kral - Drexler - Karaman, Frey, Skarke. Trainer: Reis

Schiedsrichter: Robert Schröder

