Live! Große Chance für Schalke - auf Schwolow kommt es an

Freiburg. Am 29. Bundesliga-Spieltag kann Schalke 04 ans rettende Ufer springen - Voraussetzung dafür ist ein Sieg beim SC Freiburg. Der Ticker!

Der Blick auf die vergangenen vier Pflichtspiele zwischen dem SC Freiburg und Schalke 04 ist für die Königsblauen wenig erheiternd: vier Niederlagen, 0:12 Tore. Wenn die beiden Mannschaften heute (15.30 Uhr/DAZN) aufeinandertreffen, wollen die Schalker nicht chancenlos sein. Im Gegenteil: Nach günstigen Ergebnissen der Konkurrenten im Abstiegskampf könnten die Königsblauen auf den 15. Tabellenplatz klettern, wenn sie gewinnen. Ans rettende Ufer!

Auch für die Freiburger ist dieses Spiel wichtig - auch wenn sie in einer anderen Tabellenregion unterwegs sind: Sie kämpfen als Tabellenfünfter noch um den Einzug in die Champions League. Angesichts dieser klaren Konstellation sind die Freiburger klarer Favorit - auch wenn Trainer-Legende Christian Streich während der gesamten Woche warnte. Nach dem 2:1-Sieg in Bremen vor einer Woche sagte Streich beispielsweise: "Schalke wird ganz genauso schwer wie Bremen." Am Freitag sprach er davon, seine Mannschaft müsse und werde "alles reinhauen".

Streich muss die gelbgesperrten Spieler Maximilian Eggestein und Roland Sallai ersetzen. Bei den Königsblauen ist die Liste deutlich länger. Besonders schwer wiegt der Ausfall von Stammtorwart Ralf Fährmann, der wegen eines Muskelfaserrisses in den Adduktoren pausieren muss. Für ihn rückt der Ex-Freiburger Alexander Schwolow zwischen die Pfosten. Schwolow hatte es nicht leicht auf Schalke bisher - auch sein Ex-Trainer Streich machte sich darüber Gedanken: "Bei uns hat er richtig gut gespielt, aber hier ist es auch ruhig, und da war er sehr stabil." Schwolow wolle in Freiburg gewiss "unter allen Umständen zeigen, dass er ein richtig guter Torwart ist."

Schalke muss auch Brunner und Skarke ersetzen

Schwolow für Fährmann - das ist nicht die einzige Änderung bei den Königsblauen. Die Verletzung von Rechtsverteidiger Cedric Brunner (Schulter) hat größere Umstellungen zur Folge. Henning Matriciani rückt von der linken auf die rechte Seite, Jere Uronen kehrt in die Startelf zurück.

Neuer Rechtsaußen für den verletzten Tim Skarke (Fleischwunde) ist Kenan Karaman. Der hätte sich seine Startelf-Nominierung durch eine Vorlage beim 5:2-Erfolg über Hertha BSC vor einer Woche verdient. Ein Comeback gibt es auf der Ersatzbank: Erstmals seit über einem halben Jahr steht Sepp van den Berg im Kader.

So spielen der SC Freiburg und Schalke 04

Freiburg: Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - Keitel, Höfler - Doan, Grifo - Gregoritsch, Höler. Trainer: Streich.

Schalke: Schwolow - Matriciani, Jenz, Kaminski, Uronen - Latza - Kral, Drexler - Karaman, Terodde, Bülter. Trainer: Reis

Schiedsrichter: Hartmann

