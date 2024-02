Kiel Der FC Schalke 04 gastiert am heutigen Sonntag bei Holstein Kiel. Hier können Sie die Zweitliga-Partie im Live-Ticker verfolgen.

Der FC Schalke 04 gastiert am Sonntag bei Holstein Kiel. Und das Motto der Reise nach Norddeutschland lautet: nachlegen. Mit dem Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig (1:0) vor einer Woche verschafften sich die Königsblauen ein wenig Luft im Abstiegskampf, nachdem sie die ersten beiden Partien des Jahres verloren hatten. Mit einem weiteren Erfolg könnte S04 den Abstand nach unten weiter ausbauen.

Holstein Kiel - FC Schalke 04: Das Zweitliga-Spiel hier im Live-Ticker verfolgen

Holstein Kiel - FC Schalke 04: Hier geht es zum Live-Ticker

Die Fans des Gegners aus Kiel können hingegen vom Aufstieg in die Bundesliga träumen. Und das, obwohl die Hanseaten in diesem Jahr noch sieglos sind (zwei Niederlagen, ein Remis). Sie stehen dennoch auf dem dritten Tabellenplatz und zehren dabei vor allem von der starken Hinrunde, die sie als Spitzenreiter beendeten. Und in der sie auf Schalke gewannen: Einen 2:0-Sieg feierte Kiel im Hinspiel in Gelsenkirchen.

Gegen Schalke will Holstein zurück in die Spur finden. Hinderlich dürften dabei zahlreiche Ausfälle von teils wichtigen Spielern sein. Auf sieben Mann muss Trainer Marcel Rapp verzichten: Lewis Holtby (Gelbsperre) oder Fiete Arp (Sehnenanriss). Ebenso müssen Alexander Bernhardsson, Aurel Wagbe (Infekt), Carl Johansson (Patellasehnenbeschwerden), Benedikt Pichler (Leistenprobleme) und Philipp Sander können gegen Schalke nicht auflaufen.

Besser sieht die Personalsituation bei S04 aus. Abgesehen von den Langzeitverletzten Leo Greiml (Kreuzbandriss) und Assan Ouédraogo (Riss der vorderen Syndesmose) sind alle Spieler einsatzbereit. „Wir haben 25 fitte Spieler - und können nur 18 Spieler in den Kader berufen. Jedes Wochenende muss ich eine Auswahl treffen“, sagte der Coach auf der Pressekonferenz am Freitag. Ob die gegen Braunschweig nicht berücksichtigten Lino Tempelmann und Yusuf Kabadayi ins Aufgebot zurückkehren - und welche Personalauswahl Geraerts ansonsten trifft - wird sich spätestens rund eine Stunde vor dem Anpfiff zeigen.

