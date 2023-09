Live! Schalke beginnt gegen Magdeburg mit Murkin und Polter

Gelsenkirchen. Schalke 04 empfängt heute (20.30 Uhr) den 1. FC Magdeburg. Nur ein Sieg hilft den Königsblauen weiter. Die Partie im Live-Ticker.

Die Situation beim FC Schalke 04 mag in vielen Bereichen noch so kompliziert sein, die sportliche Krise vor dem sechsten Saisonspiel der Zweiten Liga traurig machen, vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (Samstag, 20.30 Uhr/Sky und Sport 1) stimmten Fans, Mitglieder, Profis, Vorstand, Aufsichtsrat einem Satz von Trainer Thomas Reis zu. „Super“ werde die Atmosphäre sein, sagte Reis. Und so dürfte es kommen: Das Stadion ist ausverkauft, Tausende Magdeburger reisen mit, eine Choreographie haben sie angekündigt. „Das könnte das lauteste Heimspiel der Saison werden“, sagte Reis.

Das liegt aber nicht unbedingt an den sportlichen Darbietungen der Königsblauen. Erst ein Spiel haben sie in dieser Saison gewonnen, nur vier von 15 möglichen Punkten geholt. Magdeburg kommt selbstbewusst, euphorisch und mit elf Punkten im Gepäck. Der FCM kann sogar die Tabellenführung übernehmen.

Schalke will Magdeburg-Spiel vorsichtig angehen

Die Schalker werden eher defensiv ins Spiel starten. „Kein Halligalli“, nannte Gerald Asamoah, der Leiter der Lizenzspielerabteilung das. Und Asamoah fügte hinzu: „Erst einmal sicher stehen, kein Gegentor passieren, denn dann weiß man ja, was in der Arena passiert.“ Für „Spektakel“ sorgt ohnehin aktuell eher der 1. FC Magdeburg. Keine langen Bälle seien zu erwarten, sagte Schalkes Trainer Thomas Reis. Magdeburg bevorzuge spielerische Lösungen.

Reis ändert die Startformation der Königsblauen auf zwei Positionen – beide in der Offensive: Für Kapitän Simon Terodde (verletzt) und Soichiro Kozuki (Bank) rücken Derry John Murkin und Sebastian Polter in die Anfangsformation.

In der Magdeburger Startelf stehen zwei Ex-Schalker: Luca Schuler und Jason Ceka spielten in der Saison 2020/21 für die U23 in der Regionalliga West, bekamen aber keine Chance bei den Profis. Nun wirbeln sie in Magdeburg.

So spielen Schalke 04 und der 1. FC Magdeburg

Schalke: Müller – Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan – Seguin, Tempelmann – Ouedraogo – Mohr, Polter, Murkin. Trainer: Reis

Magdeburg: Reimann – Lawrence, Gnaka, Heber – Bell Bell, Hugonet, Condé, Nollenberger – Ceka, Atik – Schuler. Trainer: Titz

Schiedsrichter: Michael Bacher

