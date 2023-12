Live! FC Schalke 04 im Kellerduell bei Hansa Rostock

Rostock. Schalke spielt heute ab 13.30 Uhr bei Hansa Rostock. Es ist die Chance, in der Tabelle an Rostock vorbeizuziehen. Der Live-Ticker.

Keine Frage, die Partie bei Hansa Rostock heute um 13.30 Uhr ist eine wichtige für den FC Schalke 04. Die Rostocker konnten nur eine der letzten sieben Partien gewinnen. Sollten die Schalker an der Ostsee den zweiten Dreier in Serie einfahren, würden sie Rostock in der Tabelle überholen.

- Hier geht es zum Live-Ticker Hansa Rostock - FC Schalke 04

Bei dem Unterfangen fehlen dem S04-Coach allerdings einige Spieler, denn mit Dominick Drexler, Yusuf Kabadayi, Leo Greiml, Danny Latza, Marius Müller und Assan Ouedraogo fallen sechs Akteure aus. Verzichten muss Rostock in der Partie gegen die Königsblauen auf seinen Abwehrspieler Jasper van der Werff. Der 24-Jährige hatte sich in der vergangenen Woche während des Trainings an der linken Schulter verletzt.

