Live! DFB-Pokal: Schalke-Trainer Reis bringt Matriciani

Braunschweig. Der FC Schalke 04 tritt heute um 20.45 Uhr bei Eintracht Braunschweig in der ersten Runde des DFB-Pokals an. Das Spiel im Live-Ticker.

Zweimal innerhalb von neun Tagen tritt der FC Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig – zunächst im DFB-Pokal (heute, 20.45 Uhr/ZDF und Sky), am 20. August in der 2. Bundesliga. Eine Pokal-Rotation gibt es bei den Königsblauen nicht. „Die Mannschaft hat sich noch nicht zu 100 Prozent gefunden. Es geht darum, sich einzuspielen. Wir werden die beste Mannschaft für dieses Spiel aufstellen“, hatte Trainer Thomas Reis am Mittwoch gesagt.

Hier geht es zum Schalke-Ticker:

Und an dieses Versprechen hält er sich. Im Vergleich zum 3:0-Erfolg über den 1. FC Kaiserslautern vor einer Woche ändert er sein Team auf lediglich zwei Positionen. Thomas Ouwejan fehlt wegen einer Wadenblessur, die er sich gegen Lautern zugezogen hatte, als er von FCK-Torwart Andreas Luthe gefoult worden war. Luthe sah dafür die Rote Karte, Ouwejan trug eine Verletzung davon. „Ein Einsatz wäre sehr risikoreich. Wir können uns nicht erlauben, einen Spieler mitzunehmen, der nicht bei 100 Prozent ist. Dafür ist das Spiel zu wichtig“, sagte Reis. Für Ouwejan rückt Henning Matriciani in die Anfangsformation. Assan Ouedraogo, das 17 Jahre alte Top-Talent, sitzt erst einmal auf der Bank. Die Schalker schonen den Mittelfeldspieler, der seit Montag wieder zu Schule geht und sich an die ungewohnte Doppelbelastung noch gewöhnen muss. Paul Seguin feiert sein Startelfdebüt.

Die Atmosphäre bei den Schalkern ist gut, sie treten den Doppelpack selbstbewusst an. „Beide Spiele wollen wir erfolgreich gestalten“, sagte Reis dazu. Eintracht-Trainer Jens Härtel musste seine Mannschaft nach einem Fehlstart (zwei Spiele, zwei Niederlagen) aufbauen. Und er warnt vor Schalke: „Schalke hat eine hohe individuelle Qualität, spielt mit einem klaren Plan sowohl mit als auch gegen den Ball.“ Schwächen hat Härtel in der Schalker Defensive ausgemacht: „In den ersten beiden Spielen haben die Schalker immer mal wieder etwas zugelassen. Wichtig wird sein, dass wir das Zentrum eng machen.“

So spielen Eintracht Braunschweig und Schalke 04

Braunschweig: Hoffmann – Krauße, Behrendt, Gomez – Marx, Griesbeck, Nikolaou, Donkor – Kaufmann, Ujah, Endo. Trainer: Härtel

Schalke 04: Müller – Brunner, Baumgartl, Kaminski, Matriciani – Schallenberg – Tempelmann, Seguin – Lasme, Terodde, Karaman. Trainer: Reis

Schiedsrichter: Ittrich

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04