Live! Das sagt Schalke-Trainer Thomas Reis vor Hoffenheim

Acht Spiele blieb Schalke 04 in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga ungeschlagen, doch am vergangenen Wochenende endete die bemerkenswerte Serie abrupt bei der verdienten 0:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Im Abstiegskampf war das für die Königsblauen ein Rückschlag - umso wichtiger werden die kommenden zwei Partien bei der TSG Hoffenheim (Ostersonntag, 19.30 Uhr) und gegen Hertha BSC (14. April).

Zwei direkte Konkurrenten vor der Brust - zunächst ist das Team von Thomas Reis in Sinsheim gefordert. Zwischenzeitlich auf den 18. Platz abgerutscht, rettete sich Trainer Pellegrino Matarazzo zuletzt mit zwei Siegen gegen Hertha und in Bremen, hat als Tabellen-15. nun doch schon wieder vier Punkte Vorsprung auf Schalke. Eine S04-Niederlage gegen die TSG wäre also fatal aus Gelsenkirchener Sicht. Wie Schalke an die Aufgabe Hoffenheim herangehen will, erklärt Thomas Reis auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Live! Die Schalke-Pressekonferenz mit Thomas Reis

11:30 Uhr: Guten Morgen. Um 12.30 Uhr spricht Thomas Reis auf der Pressekonferenz über die Partie bei der TSG Hoffenheim. Wir tickern die wichtigsten Aussagen live.

