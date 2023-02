Live! Schalke-Trainer Reis setzt auf Bülter und Drexler

Plausch am Rande unter Trainern: Schalke Trainer Thomas Reis (l, damals noch in Bochum) spricht mit Berlins Trainer Urs Fischer.

Berlin. Schalke hat im Stadion an der Alten Försterei noch nie gewonnen, aber auch noch nie verloren. Dennoch ist Union klarer Favorit. Der Live-Ticker.

"Es ist kaum zu glauben", schreibt Dr. Dirk Fischer, der Vorstandsvorsitzende des 1. FC Union Berlin, "aber zum ersten Mal seit unserem Aufstieg im Mai 2019 empfangen wir empfangen wir die Schalker vor vollen Rängen." Ebenso kaum zu glauben sind die Voraussetzungen: Union Berlin kann mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen - am 21. Spieltag. Schalke 04 könnte als Tabellenletzter den Rückstand zum rettenden Ufer auf vier Punkte verkürzen.

Union Berlin gegen Schalke 04: Hier geht es zum Live-Ticker

Die beiden ersten Bundesligapartien zwischen Union und Schalke fanden wegen der Corona-Pandemie nicht nur vor leeren Rängen statt, sondern waren auch langweilig. Beide endeten mit einem Unentschieden, zunächst 1:1 (Saison 2019/2020, Schalke-Torschütze: Jonjoe Kenny), ein Jahr später 0:0. Ein Remis würde diesmal keiner Mannschaft weiterhelfen.

Schalkes Trainer Thomas Reis verändert seine Startelf im Vergleich zum 0:0 gegen den VfL Wolfsburg auf zwei Positionen. Für Soichiro Kozuki und Tim Skarke (fehlen beide im Kader) rücken Dominick Drexler und Marius Bülter ins Team. Im Sturmzentrum erhält Michael Frey abermals den Vorzug vor Simon Terodde.

Reis setzt darauf, dass die Berliner etwas müde ins Spiel gehen - am Donnerstagabend hatten sie in der Europa League bei Ajax Amsterdam ein 0:0 erreicht. Bisher waren Europapokalauftritte für Union kein Stressfaktor. Fünf von sechs Bundesligaspielen nach einer Partie in der Europa League gewannen die Eisernen in dieser Saison. Nur nach dem 1:0 bei Union Saint-Gilloise im November setzte es ein 0:5 gegen Bayer Leverkusen. (mit dpa)

So spielen Union Berlin und Schalke 04

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Khedira, Gießelmann - Laidouni, Haberer - Behrens, Michel. Trainer: Fischer

Schalke: Fährmann - Brunner, Yoshida, Jenz, Uronen - Balanta - Kral, Krauß - Drexler, Frey, Bülter. Trainer: Reis

Schiedsrichter: Tobias Reichel

