Legendenelf des Reviers: Gewinnen Sie Tickets für das Event

Im Sommer haben die Leser der WAZ die Legendenelf des Ruhrgebiets gewählt. Anlass war die Ausstellung „Mythos & Moderne. Fußball im Ruhrgebiet“ des Ruhr Museums und des Deutschen Fußballmuseums. Nun werden die Legenden im Ruhr Museum auf Zeche Zollverein in Essen geehrt – und Sie können dabei sein: Wir verlosen insgesamt 40x2 Karten für einen besonderen Abend mit Fußball-Legenden wie Olaf Thon, Bernard Dietz, Ata Lameck, Dariusz Wosz und Klaus Fischer.

Die komplette Legendenelf. Foto: RevierElf / FUNKE Sport

Am 7. Dezember, 18 Uhr findet der Legenden-Abend statt. Sie besuchen die Ausstellung „Mythos & Moderne. Fußball im Ruhrgebiet“, die Anlass für die Legendenwahl war. Anschließend gibt es einen Imbiss aus Currywurst und Kaltgetränken und dann die Preisverleihung und eine Gesprächsrunde mit den Legenden, moderiert von Funke-Sportchef Sebastian Weßling. Im Anschluss geht es in die Nachspielzeit, in der Sie Gelegenheit haben, Selfies und Autogramme mit den Legenden zu machen.

Tickets für diesen Abend gibt es nicht zu kaufen, sondern nur bei uns zu gewinnen.

