Gelsenkirchen. Matriciani wurde als S04-Spieler der vergangenen Saison ausgezeichnet. Die Fans lieben, Verein und Kollegen loben ihn. Die Abwehr braucht ihn.

Am Rand des Trainings am Dienstagvormittag staunte sogar Sky-Reporter und Schalke-Kenner Dirk große Schlarmann. „Was es hier so alles gibt“, kommentierte er sein Foto eines Schalke-Fans, der ein Trikot mit der Nummer 41 in die Kamera hält.

Und dem Spielernamen: „Goatriciani“. Goat, das steht im Englischen für „Greatest of all times“ – der beste aller Zeiten. Der Spitzname ist unter einigen Schalke-Fans längst etabliert – nicht nur das zeigt, wie hoch Henning Matriciani, dem die Nummer 41 gehört, auf Schalke im Kurs steht.

Schalke: Henning Matriciani ist der Nachfolger von Simon Terodde

Durch beherzten Einsatz und leidenschaftliche Spielweise hat sich Matriciani in die Herzen des Schalker Publikums gespielt. Beim traditionellen Schalke-Tag, zu dem insgesamt 50.000 Fans bei Regenwetter strömten, wurde der Abwehrspieler erneut geadelt: Bei der vom Schalker Fan-Club Verband (SFCV) durchgeführten Wahl zum Spieler der Saison landete Matriciani auf dem ersten Platz und tritt damit die Nachfolge von Simon Terodde an.

Der frischgebackene Schalker Kapitän hatte die Wahl im Sommer 2022 gewonnen, nachdem er die Königsblauen mit 30 Saisontreffern zurück in die Bundesliga geballert hatte. Nun also Matriciani.

Kompliment von Gerald Asamoah

„Ich freue mich sehr über seine Auszeichnung als Spieler der Saison. Seine Spielweise lieben unsere Anhänger. Henning hat sich stark entwickelt“, schickt Schalkes Leiter Lizenz Gerald Asamoah ein großes Kompliment an den Verteidiger, der bei den Anhängern wegen seiner intensiven Spielweise einen dicken Stein im Brett hat.

„Die Art und Weise, wie ich Fußball spiele, kommt hier gut an. Insbesondere mit den Fans im Rücken macht es riesengroßen Spaß“, meint Henning Matriciani. Der 23-Jährige hat vor wenigen Wochen seinen Vertrag bei den Königsblauen vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

Matriciani hat einen Profivertrag bis 2026 unterschrieben

„Als Klub freuen wir uns darüber, wie sehr sich Henning in den vergangenen zwei Jahren entwickelt hat. Wir sind überzeugt davon, dass er auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein wird – auf und neben dem Platz“, meinte Sportvorstand Peter Knäbel nach der Vertragsunterzeichnung.

Schalkes Trainer Thomas Reis schätzt am Verteidiger die „herausragende Einstellung, Vielseitigkeit und Geschwindigkeit“ und sagt: „Wir werden noch viel Freude an ihm haben.“ Matriciani hatte sich vor wenigen Wochen sogar in den Kader der Deutschen U21-Nationalelf für die Europameisterschaft in Georgien und Rumänien gekämpft. Matriciani musste allerdings mit dem DFB als Gruppenletzter vorzeitig die Segel streichen.

Mit seiner Vielseitigkeit wird Matriciani wichtig

In zwei von drei Gruppenspielen zählte der Schalker Verteidiger zur Deutschen Stammformation, der vor dreieinhalb Jahren spielte Matriciani noch in der Regionalliga West beim SV Lippstadt spielte. Über Schalkes U23 kämpfte er sich bis zu den königsblauen Profis hoch – und darf sich nicht zuletzt wegen seiner vielseitigen Verwendbarkeit und seines Kämpferherzens auch Einsatzchancen für den Zweitliga-Start gegen den Hamburger SV am Freitag ausrechnen: Er kann beispielsweise in der Viererkette sowohl innen als außen verteidigen. Schalke sucht genau hier noch nach Verstärkung – und wird sich wohl wieder auf seine Nummer 41 verlassen.

Nach der Kreuzbandverletzung, die Abwehrrecke Leo Greiml mehrere Monate außer Gefecht setzt, könnte Henning Matriciani mehr denn je im königsblauen Deckungsverband gefragt sein. Nicht nur bei den Fans, auch in der Mannschaft hat sich Matriciani längst ein besonderes Standing erarbeitet, ist jetzt Teil des Mannschaftsrats.

Lob von den Mitspielern Langer und Brunner

„Bei Henning war es immer so: Er hat nicht viel gesprochen, war eher ruhig. Aber wenn es auf den Platz ging in die ersten Spielformen, hast du gesehen: Der Junge knallt alles rein“, sagte Torwart Michael Langer zuletzt im WAZ-Schalke-Talk „19:04“ über Matriciani. „Deshalb war er auch sehr schnell akzeptiert und geschätzt in der Truppe.“

„Seine Leistungskurve ist stetig nach oben gegangen“, sagt auch Abwehr-Kollege Cedric Brunner. „Henning hat sich zu einem Fan-Liebling gemausert, weil er in jeder Partie alles gibt. Deshalb hat er diese Auszeichnung sehr verdient.“

