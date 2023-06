Schalke stellt Hechelmann Freitag als Sportdirektor vor

Nach der Niederlage in Leipzig steht fest: Schalke spielt in der nächsten Saison in Liga 2. Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack sprechen mit Matthias Heselmann darüber, was jetzt auf den Verein zukommt.

Gelsenkirchen. Dass André Hechelmann neuer Sportdirektor bei Schalke wird, sickerte bereits vor einigen Tagen durch. Nun steht fest, wann er vorgestellt wird.

Der Nachmittag war am Sonntag gerade angebrochen, da lag eine Abschiedsstimmung über dem Vereinsgelände des FC Schalke 04. Einen Tag zuvor waren die Königsblauen tränenreich in die 2. Bundesliga abgestiegen – nun verabschiedeten sich die Spieler nach einem Brunch in den Sommerurlaub. Den Inhalt ihres Spindes nahmen sie mit. Das Profileistungszentrum wird gestrichen; frisch gemacht für die neue Saison. Die Schalker Pläne für die 2. Liga lagen schon in der Schublade. Am Montag stellte sie Sportvorstand Peter Knäbel vor.