Klartext: Schalke-Trainer Karel Geraerts vor Wiesbaden-Duell

Gelsenkirchen Am Samstag empfängt der FC Schalke 04 den SV Wehen Wiesbaden. S04-Trainer Karel Geraerts spricht über Personal und Ausgangslage.

Keine Frage, das Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag (13 Uhr) ist ein wegweisendes für den FC Schalke 04. Die Königsblauen kämpfen in den Niederungen der 2. Bundesliga um den Klassenerhalt. Beim 0:1 gegen Holstein Kiel kassierten die Schalker jüngst einen abermaligen Rückschlag und rutschten wieder tiefer in die Gefahrenzone. Zwei Punkte trennen S04 von einem direkten Abstiegsplatz.

Ab 13.30 Uhr berichtet Schalke-Trainer Karel Geraerts, wie die Vorbereitung auf das Spiel lief, wer ihm zur Verfügung steht und was er sich sonst noch vorstellt. Hier gibt es den Live-Ticker.

Die Schalke-PK im Live-Ticker

13.32 Uhr: Warten auf den Beginn...

13.34 Uhr: Schalke-Trainer Karel Geraerts nimmt Platz vor den anwesenden Journalisten.

