Paris. Nach einem Medienbericht soll ein deutscher Erstligist Interesse an Julian Draxler haben. Der Ex-Schalker spielt zurzeit bei Paris St. Germain.

Kehrt Ex-Schalker Draxler in die Bundesliga zurück?

Steht Julian Draxler vor einer Rückkehr in die Fußball-Bundesliga? Zumindest gibt es einen ersten Medienbericht, der den gebürtigen Gladbecker und früheren Profi des FC Schalke 04 und VfL Wolfsburg mit einem Bundesligisten in Verbindung bringt.

Draxler kommt bei PSG nur auf sechs Liga-Einsätze

Wie die französische Tageszeitung „Le Parisien“ am Mittwoch berichtete, soll der Paris-St,-Germain-Profi Draxler bei Hertha BSC "ganz oben" auf der Wunschliste stehen. Der Hauptstadtklub wird damit erneut mit einem prominenten Namen in Verbindung gebracht. Nach Granit Xhaka vom FC Arsenal und dem Dortmunder Mario Götze soll auch Draxler im Blickfeld von Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann stehen.

Hertha hatte nach dem Ende der Rückrunde Transfers zum Jahreswechsel angekündigt, die dank des Einstiegs von Investor Lars Windhorst üppiger als früher ausfallen könnten. Draxler hat in der Hinrunde der Ligue 1 in Frankreich lediglich sechs Einsätze für das PSG-Team von Trainer Thomas Tuchel bestritten und stand zweimal in der Champions League auf dem Feld. Eine Fußverletzung hatte den 26-Jährigen zu Saisonbeginn zum Zuschauen gezwungen.

Vertrag läuft Ende 2021 aus

Der 51-malige deutsche Nationalspieler, dessen Vertrag in Paris zum Saisonende 2021 ausläuft, benötigt mehr Einsätze, um sich für den Nationalmannschaftskader zur Europameisterschaft 2020 zu empfehlen. Den EM-Auftakt bestreitet die deutsche Mannschaft am 16. Juni in der Allianz-Arena in München gegen Frankreich. (fs/dpa)