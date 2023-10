Karel Geraerts krempelt Schalke 04 um – in nur elf Tagen

Gelsenkirchen. Der neue Schalke-Trainer feiert Sonntag in Karlsruhe sein Zweitligadebüt. Es verändert sich einiges. Torwartfrage lässt er noch unbeantwortet.

Elf Tage hat Karel Geraerts benötigt, um so einige Gepflogenheiten beim Zweitligisten FC Schalke 04 zu ändern – Trainingsinhalte, Sprache, Taktik, Personal. Doch wie schnell wirken die Änderungen? Das zeigt sich am Sonntag (13.30 Uhr/Sky), wenn der 41 Jahre alte Trainer sein Pflichtspieldebüt feiert – Schalke (16.) tritt beim Karlsruher SC (14.) an, zwei in den Tabellenkeller abgerutschte Aufstiegskandidaten treffen im Wildpark aufeinander.