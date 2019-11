Kabak träumt von der Champions League mit Schalke

Gelsenkirchen. Der türkische A-Nationalspieler Ozan Kabak spricht über sein Debüt, die EM, seinen S04-Kumpel Ahmed Kutucu und seine ersten Monate auf Schalke.

Ozan Kabak strahlte am Mittwoch mit der Sonne um die Wette. Der Abwehrspieler des FC Schalke 04 kehrte bestens gelaunt von der türkischen Nationalmannschaft nach Schalke zurück. Mit der Türkei schaffte der 19-Jährige die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2020. Kabak feierte beim 2:0 gegen Andorra sein Debüt in der A-Nationalelf und spielte über 90 Minuten durch. Der teuerste Schalker Sommer-Transfer (kam für 15 Millionen Euro von Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart) hat in den nächsten Monaten aber nicht nur mit der türkischen Nationalelf, sondern auch mit seinem neuen Verein Schalke 04 in der Bundesliga viel vor.