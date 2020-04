Gelsenkirchen/Bochum. Einigen Profiklubs droht bis Juni die Insolvenz. Schalke weicht konkreten Fragen aus, der VfL spricht offen darüber. Beide haben einen Wunsch.

Es ist fast eine Wunschvorstellung eines Fußballprofis, eine ganze Umkleidekabine nur für sich zu haben. Für die Spieler des Bundesligisten FC Schalke 04 geht dieser Wunsch momentan in Erfüllung – und doch ist dies kein Grund zur Freude. Es sind Vorsichtsmaßnahmen in Zeiten der Corona-Krise. Schalkes Trainer David Wagner bereitet sein Team auf den Tag vor, an dem wieder gespielt werden kann. Die Offiziellen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) hoffen auf Geisterspiele ab Mai – denn, so schrieb der Kicker, 13 der 36 Profiklubs droht bis Juni die Insolvenz, wenn die letzte Rate der TV-Gelder nicht fließt, vier Erst- und neun Zweitligisten. Und ohne Spiele gibt es kein Geld.