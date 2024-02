Holstein Kiel gegen Schalke 04 live im TV und Stream

Kiel Schalke 04 spielt Sonntag bei Holstein Kiel, dem derzeit Drittplatzierten in der 2. Bundesliga. So können Sie das Spiel live im TV sehen

Nach dem Sieg gegen Eintracht Braunschweig am vergangenen Wochenende war eigentlich alles gut beim FC Schalke 04. Sportlich hatte man das Team der Stunde geschlagen und sich wieder von den Abstiegsplätzen weggeschoben. Doch die erhoffte Ruhe trat bei Schalke nicht ein. Und nun geht es Sonntag auch sportlich gegen einen schweren Gegner: Schalke 04 muss auswärts bei Holstein Kiel antreten.

Dass es unter der Woche wieder einmal Unruhe gab, hatte allerdings nichts mit sportlichen Dingen zu tun. Vielmehr äußerte Clemens Tönnies - und mit ihm auch andere Großsponsoren - scharfe Kritik an der aktuellen Vereinsführung der Knappen. Diese reagierten entsprechend erbost. Ob es nun gelingt, den Fokus wieder auf den Sport zu legen? Das bleibt abzuwarten. Am Mittwoch gewann Schalke immerhin das Debüt von Brandon Soppy in einem Geheimtest. Und Sonntag in Kiel? Wir sagen euch jedenfalls, wie ihr euch davon selbst ein Bild machen könnt.

Holstein Kiel gegen FC Schalke 04 am Sonntag live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: Holstein Kiel - FC Schalke 04

Datum: Sonntag, 11.02.2024

Anstoß: 13.30 Uhr

Ort: Holstein-Stadion (Kiel)

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Übertragung: Sky

Gab unter der Woche sein Debüt: Brandon Soppy. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Holstein Kiel gegen FC Schalke 04 am Sonntag live im TV und Stream sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke 04 und Eintracht Braunschweig: Das Spiel der Königsblauen wird heute nicht live im Free-TV zu sehen sein. Es bleibt das traditionelle Zuhause der 2. Liga: der Bezahlsender Sky. Kommentator ist Torsten Kunde, Moderator Max Zielke.

Das Abo bei dem Münchener Bezahlsender ist auch das einzige, das benötigt wird für eine vollständige Schalke-Versorgung. Ein DAZN-Abo, das in der Bundesliga benötigt wurde, ist nicht mehr nötig. Egal, ob Schalke am Freitag, Samstag oder Sonntag gezeigt wird: Sky überträgt.

Holstein Kiel gegen FC Schalke 04 am Sonntag live im Stream sehen

Auch im Live-Stream wird das Zweitligaspiel von Schalke 04 bei Holstein Kiel am Sonntag live zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Wow (ehemals Sky Ticket) ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von Wow für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Wow-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Wow-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

Die Schalker gaben im Training alles. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Holstein Kiel gegen FC Schalke 04 am Sonntag im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel von Schalke 04 bei Holstein Kiel am Sonntag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel des FC Schalke 04 bei Holstein Kiel in unserem Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke heute bei Holstein Kiel gibt es auch auf unserem Portal.

