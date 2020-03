Schalke 04 Hannover will Schalke-Leihgabe Teuchert fest verpflichten

Gelsenkirchen/Hannover. Vor der Bundesliga-Pause blühte Schalke-Leihgabe Cedric Teuchert in Hannover auf. Dort wird er wohl auch über den Sommer hinaus bleiben.

Noch bis zum Ende dieser Saison ist Cedric Teuchert von Schalke 04 an Hannover 96 ausgeliehen. Doch die Anzeichen, dass der Offensivspieler über den Sommer hinaus für den Zweitligisten aus Niedersachsen auf Torejagd gehen wird, verdichten sich.

96 soll über eine Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro verfügen und würde diese wohl auch gerne ziehen. Einem Bericht der "Bild" zufolge, sollen bereits erste Gespräche zwischen den Vereinen stattgefunden haben. Allerdings hatte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider erst kürzlich erklärt, alle Transfergespräche aufgrund der Corona-Krise und ihrer möglichen Folgen unterbrochen zu haben.

Cedric Teuchert absolvierte lediglich 15 Pflichtspiele für Schalke 04

Der 23-jährige Teuchert wechselte im vergangenen Sommer nach Hannover. Zuvor hatte Teuchert, Anfang 2018 für eine Million Euro vom 1. FC Nürnberg ins Ruhrgebiet gekommen, eineinhalb aus persönlicher Sicht eher enttäuschende Jahre auf Schalke erlebt. Er bestritt nur 15 Pflichtspiel-Einsätze, ein Tor gelang dem Angreifer dabei nicht. Nie stand der Angreifer für Königsblau über 90 Minuten auf dem Rasen.

Für Hannover hat Teuchert in 17 Zweitliga-Partien bereits fünf Treffer erzielt und drei weitere vorbereitet. Im Februar traf der gebürtige Coburger in drei Spielen in Serie.

Teuchert ist einer von zehn Schalkern, die derzeit auf Leihbasis in einem anderen Klub spielen. Das sind neben ihm Mark Uth (1. FC Köln), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim), Nabil Bentaleb (Newcastle United), Hamza Mendyl (FCO Dijon), Ralf Fährmann (Brann Bergen), Steven Skrzybski, Bernard Tekpetey (beide Fortuna Düsseldorf), Pablo Insua (SD Huesca) und Jonas Carls (Viktoria Köln).