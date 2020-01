Gelsenkirchen. Wenn Schalke 04 am Freitag auf Hauptstadtklub Hertha BSC trifft, schlagen in der Brust von Frode Grodas (55) zwei Herzen.

Grodas vor Schalkes Hertha-Spiel im Gewissenskonflikt

Im Interview mit der WAZ verrät der ehemalige Schalker Torhüter, warum das so ist – und welches Herz stärker schlägt.

Herr Grodas, Sie waren von 1998 bis 2002 als verlässlicher Reserve-Torhüter beim FC Schalke 04 unter Vertrag und arbeiten jetzt als Torwarttrainer in Norwegen. Noch heute gelten Sie als Kult-Keeper bei den Königsblauen. Wie sehr hängen Sie noch an Schalke?

Frode Grodas: Ziemlich. Schalke ist ein großartiger Klub – die Fans, die Stadt, hier herrscht das pure Fußballfeeling. Außerdem hatten wir damals mit Rudi Assauer den besten Manager der Welt. Schalke ist mein absoluter Nummer-1-Klub in Deutschland.

Schützling von Frode Grodas: Herthas Torwart Rune Jarstein. Foto: Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Wenn Schalke 04 am Freitag bei Hertha BSC antritt, müssen Sie – als Torwarttrainer der norwegischen Nationalmannschaft – von Amts wegen Ihrem Schützling Rune Jarstein und damit den Berlinern die Daumen drücken.

Frode Grodas: Ja, das ist ein echter Gewissenskonflikt für mich. Für uns in Norwegen ist es sehr wichtig, dass Rune in Topform ist und Selbstvertrauen hat. Aber ich will ehrlich sein und hoffe mal, dass er dieses Interview nicht liest: Im direkten Duell drücke ich meiner alten Liebe Schalke die Daumen. Am liebsten wäre mir, Rune macht über 90 Minuten eine absolute Weltklasse-Partie, aber Schalke gewinnt am Ende mit 1:0.

Ist Ihr Wunschresultat gleichzeitig auch Ihr Tipp für das Bundesliga-Spiel am Freitag?

Frode Grodas: 1:0 für Schalke? Ja, das könnte hinkommen. Die Mannschaft steht in der laufenden Saison endlich wieder dort, wo Schalke hingehört. Der Verein zählt nämlich zu den größten Klubs in Deutschland. Zudem stehen einige vielversprechende junge Spieler mit gewaltigem Potenzial im Kader. Die Berliner hingegen haben nach wie vor einige Probleme. Einer unserer Verbandsmitarbeiter sah am vergangenen Wochenende ihren 2:1-Sieg in Wolfsburg und berichtete, dass die Hertha nicht ganz so stark war, wie es das Ergebnis vermuten lässt.

Sie könnten ja noch mehr aus dem Nähkästchen plaudern – zum Beispiel über die Schwächen von Rune Jarstein.

Frode Grodas: (lacht) Schalke muss sich schon selbst etwas einfallen lassen, um Rune zu überwinden. Das wird sicher nicht einfach, denn er ist ein sehr kompletter Torhüter, der unermüdlich an sich arbeitet. Schwächen sehe ich in keinem Bereich seines Spiels.

Schauen Sie sich eigentlich mehr Hertha- oder mehr Schalke-Spiele an?

Frode Grodas: Um ganz ehrlich zu sein: In Norwegen läuft fast überall die englische Premier League. Ich persönlich sehe meistens die Spiele des FC Chelsea, wo ich von Mitte 1996 bis Anfang 1998 selbst spielte, ehe ich nach Gelsenkirchen kam. Wenn ich mir die Fußball-Bundesliga anschaue, dann meistens Hertha BSC, das bringt mein Job eben mit sich. Aber ich verfolge auch Schalke 04 so gut ich kann. Wann immer ich die Spieltags-Ergebnisse aus Deutschland studiere, wandert mein Blick als erstes zu Schalke 04.

Königsblau hat zuletzt sang- und klanglos 0:5 bei Rekordmeister FC Bayern München verloren. Wie bewerten Sie dieses Resultat?

Frode Grodas: Die Bayern sind auch ein sehr, sehr mächtiger Gegner. Fast alle Klubs der Welt kriegen Probleme, wenn diese Mannschaft mal richtig aufdreht. Schalke sollte sich nicht runter ziehen lassen, sondern nach vorn schauen: Hertha ist ein anderes Kaliber.

Berlins neuer Coach Jürgen Klinsmann ist ein alter Bekannter von Ihnen.

Frode Grodas: Ja, ich stand 1998 einige Monate lang parallel mit Jürgen in Tottenham unter Vertrag. Er war unser Torjäger, ich war von Chelsea ausgeliehen – als zweiter Torwart. Es war schon faszinierend, Jürgen tagtäglich aus nächster Nähe zu erleben.

War damals schon abzusehen, dass Jürgen Klinsmann einmal National- und Vereinstrainer werden würde?

Frode Grodas: Er war schon als Spieler so eine Art Coach. Jürgen war ein charismatischer Typ, der auf dem Platz vorangegangen ist und auch in der Kabine oftmals das Wort ergriff. Zudem hatte er einen hellen Kopf und sehr klare Vorstellungen vom Fußball. Ich bin gespannt, wie seine weitere Trainerkarriere verläuft und wünsche ihm von Herzen alles Gute – außer gegen Schalke.

Nur vier Tage nach dem Bundesliga-Duell in Berlin müssen Herthas „Klinsmänner“ im Pokal-Achtelfinale zum Rematch in der Veltins-Arena antreten.

Frode Grodas: Ja, das ist eine interessante Konstellation. Ich tippe auch im Pokal auf einen knappen Schalker Sieg, sagen wir: 1:0 – trotz einer Superleistung meines Schützlings Rune.

Zu Ihrer Zeit holte Schalke gleich zweimal den DFB-Pokal: 2001 und 2002. Haben Sie noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern von damals?

Frode Grodas: Ja, etwa zu Mike Büskens, Ebbe Sand, Tomasz Hajto, Andreas Möller und nicht zuletzt zu Youri Mulder, der lange Zeit eine norwegische Freundin hatte und deshalb sogar ein bisschen Norwegisch spricht – na ja, ein paar Brocken zumindest. Ich hoffe, dass ich es im Jahr 2020 mal wieder zu einem Heimspiel nach Schalke schaffe und dann ein paar Jungs von früher wiedertreffe. Ich hatte vier fantastische Jahre auf Schalke. So was vergisst man nicht