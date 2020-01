Gregoritsch nach erstem Kontakt: "Was will Schalke mit mir?"

Als der erste Anruf von Schalke kam, so etwa Anfang Dezember, da hat Michael Gregoritsch den spontanen Gedanken gehabt, der wirklich nicht so leicht von der Hand zu weisen ist: „Jetzt spiele ich bei Augsburg nicht – was will Schalke mit mir?“ Der 25-Jährige hat die Hinrunde beim Abstiegskandidaten FC Augsburg mehr oder weniger auf der Bank verbracht – trotzdem sieht Schalke in ihm eine Verstärkung, um in der Rückrunde in den Europapokal zu kommen. Das musste man ihm erst einmal erklären.

Schalkes Trainer David Wagner hat genau so einen Stürmertypen gesucht: Mit Gardemaß (1,93 Meter), Kopfballstärke und einem starken linken Fuß. „Er gibt uns eine Variante, die wir so bisher nicht hatten“, erklärt Wagner den Transfer, der zunächst einmal per Ausleihe auf ein halbes Jahr beschränkt ist. Natürlich will sich der österreichische Nationalspieler in dieser Zeit für eine dauerhafte Verpflichtung empfehlen, eine Kaufoption hat Schalke für ihn aber nicht. Der Ex-Bochumer findet das nicht schlimm. „Ich sag’ immer: Wenn du scheiße spielst, hilft dir die Kaufoption auch nicht…“

Gregoritsch erkundigte sich bei Burgstaller über Schalke

Gregoritsch, der beim Schalker Testspiel im spanischen Trainingslager gegen den belgischen Klub VV St. Truiden (0:1) ein ordentliches Debüt hinlegte, ist aber selbstbewusst genug, sich bei einem Top-Team durchsetzen zu können. Als er in der Hinrunde in Augsburg wegen Differenzen mit den Verantwortlichen kaum noch zum Einsatz kam, fühlte er schon mal bei seinen österreichischen Landsleuten auf Schalke vor – vor allem bei Guido Burgstaller. „Ohne Hintergedanken“, sagt der gebürtige Grazer und lacht. Was er da erfahren hat, sieht er nach ein paar Tagen mit Schalke im Trainingslager in Fuente Alamo schon bestätigt: „Man merkt, dass es nicht nur Gerede war, dass diese Mannschaft sehr homogen ist – hier sind wirklich alle miteinander richtig gut. Ich wurde aufgenommen, als wenn ich schon drei Jahre hier wäre.“

Wer weiß, vielleicht werden es ja wirklich mal drei Jahre – Gregoritsch hätte nichts dagegen. Wie schon im Dezember, als bei ihm das Handy klingelte und seine Antwort schnell feststand: „Wenn Schalke anruft, dann sagt man ja.“