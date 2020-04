Geisterspiele - das bietet Schalke den Ticket-Inhabern

Gelsenkirchen. Schalke hofft, dass Ticket-Inhaber auf die Rückzahlung der Kosten verzichten, wenn die Saison mit Geisterspielen zu Ende geht. Es gibt Prämien.

In der Corona-Krise gibt es für die finanzielle Planung der Fußball-Bundesligisten viele Unwägbarkeiten. Besonders wichtig sind, wie berichtet, die TV-Gelder. Eine wichtige Einnahmequelle für die Klubs sind aber auch die Zuschauereinnahmen. Beispielsweise beim FC Schalke 04. Über den Spielbetrieb inklusive der sonstigen Veranstaltungen in der Arena erlösten die Königsblauen im Geschäftsjahr 2019 35,6 Millionen Euro - etwa 13 Prozent des Gesamtumsatzes. Doch was passiert mit den Heimspiel-Tickets, wenn die Saison nur mit Geisterspielen beendet werden kann oder abgebrochen werden muss? Dazu äußerten sich die Königsblauen am Mittwochmittag.