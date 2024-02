Felix Magath beim HSV? Investor will Ex-Schalke-Trainer

Schalke unter Druck – auch Geraerts muss jetzt liefern

In den kommenden beiden Spielen gegen Wiesbaden und in Magdeburg sind Siege für Schalke 04 schon fast Pflicht. Enttäuschen die Königsblauen auch in den Duellen gegen die beiden Abstiegskampf-Konkurrenten, könnte es auch für Trainer Karel Geraerts ungemütlich werden. Noch gibt es von Sportdirektor Marc Wilmots aber eine Jobgarantie. WAZ-Reporter Robin Haack hat die aktuellen Infos rund zum Schalke 04 für Euch.