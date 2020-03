Die Situation ist wegen des Coronavirus sehr außergewöhnlich, sie ist sehr komisch. „Erst einmal tut das allen auch richtig weh, nicht trainieren, nicht spielen und kein Fußball schauen zu können“, sagt Norbert Elgert, der Trainer des U-19-Teams des FC Schalke 04. „Aber ich persönlich sehe das sehr pragmatisch und von der Vernunft bestimmt. Wir müssen alle sehr, sehr aufpassen. Wir haben eine Riesen-Verantwortung für die Allgemeinheit und speziell für unsere Kinder und Jugendlichen.“

Direkt nach der Absage des Revierderbys der A-Junioren-Bundesliga gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund hat Norbert Elgert am Freitag auch nicht mehr trainieren lassen und die Einheiten bis zum Ende der kommenden Woche abgeblasen. „Die Jungs sind im Moment zu Hause und haben einen Trainingsplan bekommen“, sagt der Fußball-Lehrer. Einen Hausaufgaben-Katalog. Auf diesem Papier stehen für die Spieler jedoch nicht nur Anleitungen, um etwa die Fitness zu halten, sondern auch einige Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus. „Medizinische Ratschläge“, sagt Norbert Elgert, dessen Schalker U-23-Trainerkollege Torsten Fröhling die Übungseinheiten für sein Regionalliga-Team zunächst einmal bis zum Mittwoch (18. März) ausfallen lässt.

Schalke-Kapitän Can Bozdogan ist nach seiner Knieverletzung wieder fit

Für den Kapitän der Schalker U-19-Mannschaft ist diese Coronavirus-Pause besonders ärgerlich: Can Bozdogan, der sich Anfang Januar im Trainingslager der Profis eine Knieverletzung zugezogen hatte, sollte jetzt wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. „Die Verletzung“, sagt Norbert Elgert, „ist zu 100 Prozent auskuriert.“ Der 18-jährige Mittelfeld-Mann ist nun mit einem etwas spezielleren Plan als seine Teamkollegen ins Heimtraining nach Hause geschickt worden.

Schalkes U-19-Kapitän Can Bozdogan hat seine Knieverletzung zu 100 Prozent auskuriert. Foto: Thorsten Tillmann

Hilfreich in einer Phase wie der jetzigen sind die modernen Medien. „Wir sind permanent mit der Mannschaft in Kontakt“, sagt Norbert Elgert. „Wir werden jetzt von Woche zu Woche entscheiden und die neuen Entwicklungen sowie Veränderungen abwarten.“ Nachdem der Deutsche Fußball-Bund die Junioren-Bundesligen zunächst einmal bis zum 26. März (Donnerstag) ausgesetzt hat und nicht wie der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen bis zum 19. April, könnten die königsblauen U-19-Kicker ihr nächstes angesetztes Spiel möglicherweise schon wieder bestreiten. Die Partie des Tabellensechsten beim Tabellenfünften Fortuna Düsseldorf soll am 5. April (Sonntag) um 11 Uhr im Paul-Janes-Stadion angepfiffen werden.

Norbert Elgert: „Optimismus hilft uns deutlich mehr als überzogener Pessimismus“

Glaubt Norbert Elgert denn, dass die Saison fortgesetzt wird? „Dafür habe ich zu wenig Ahnung von den Dingen“, antwortet der 63-Jährige. „Ich hoffe aber schon. Wenn alle Maßnahmen jetzt in Deutschland und Europa angegangen werden wie in China. Da geht es ja deutlich bergauf.“ Und er fragt: „Warum sollte das hier nicht gelingen?“

Besonders wichtig ist für Norbert Elgert in diesen Tagen der Coronavirus-Krise, dass „die Gesamtwirtschaft keinen zu großen Schaden nimmt“, wie er sagt. „Da ist die Politik gefragt, da sind die Verantwortlichen gefragt, um die Gesellschaft vor dem Schlimmsten zu bewahren. Da sind alle gefordert, und da bin ich auch optimistisch. Optimismus hilft uns deutlich mehr als überzogener Pessimismus.“