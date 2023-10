FC Schalke 04: Karaman fällt "Last ab" - Geraerts zufrieden

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 feiert den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Karel Geraerts. Der war entsprechend zufrieden mit der Leistung. Die Stimmen.

Der Jubel bei den Fans war groß, die Spieler wirkten sichtlich erleichtert: Der FC Schalke 04 hat gegen Hannover 96 einen 3:2-Heimsieg gefeiert und kann nach den schwierigen Wochen erst einmal durchatmen. Doch der neue Trainer Karel Geraerts, dessen Heim-Debüt in der Veltins-Arena durch den Sieg geglückt ist, wollte nicht zu viel Euphorie aufkommen lassen. "Das ist ein kleiner Schritt. Die drei Punkte geben uns etwas Luft zum atmen", sagte der Belgier bei Sky im Interview.

+++ Schalke-Noten: Tempelmann überzeugt, Matriciani ein Schwachpunkt +++

Nach dem desolaten Auftritt beim Karlsruher SC in der Vorwoche wollte sich der FC Schalke im Heimspiel gegen die Niedersachen rehabilitieren - und zeigte dafür auch die nötigen Qualitäten. "Wir haben Intensität und den Glauben an uns auf das Feld gebracht", lobte Geraerts. Vor allem die Tatsache, dass seine Mannschaft im Team verteidigt habe und "alle sich gegenseitig geholfen haben".

Karaman: Wollten Schalke-Fans etwas zurückgeben

Wie viel Last da von den Spielern des FC Schalke abgefallen war, das merkte man vor allem Kenan Karaman im Gespräch bei Sky an. "Das war eine schwierige Woche", gab der türkische Nationalspieler zu. "Wir wollten den Fans etwas zurückgeben", sagte er, nachdem diese nach der 0:3-Pleite gegen den Karlsruher SC eine deftige Ansage in Richtung der Profis machten. "Das tat uns weh, das ging uns nah", sagte Karaman.

Nach dem am Ende knappen aber verdientem Sieg gegen Hannover 96 sei dem Offensivspieler "ein Stein vom Herzen gefallen", wie er sagte. Es sei mental nicht einfach gewesen, doch die Mannschaft habe das an den Tag gelegt, was die Fans in der Vorwoche gefordert hatten: Leidenschaft.

Schalke vergrößert Abstand auf Konkurrenten

Durch den Erfolg gegen Hannover 96 rückt der FC Schalke vorerst wieder etwas näher an die Nicht-Abstiegsplätze heran. Doch vor allem vergrößerten die Knappen ihren Vorsprung auf den VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig in der Tabelle auf vier beziehungsweise fünf Punkte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04