FC Schalke 04 gegen Union Berlin live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der Bundesliga

Gelsenkirchen. Der FC Schalke spielt am Sonntag um 15.30 Uhr in der Bundesliga gegen Union Berlin. Wir erklären, wo das Sonntag-Spiel live übertragen wird.

Der FC Schalke 04 hat wieder Hoffnung! Drei torlose Remis in Folge bot das Team von Thomas Reis seinen Fans an den vergangenen Spieltagen und darf sich für die drei Punkte bei Keeper Ralf Fährmann bedanken. Im Stadion an der Alten Försterei ist am Sonntag um 15.30 Uhr neben einer soliden Defensivleistung auch der Schalker Sturm gefordert, um dem formstarken Tabellenzweiten aus Berlin gefährlich zu werden. Die Union hat seit dem Rückrundenstart keinen einzigen Punkt liegen lassen und erkämpfte sich am Donnerstag ein 0:0 bei Ajax Amsterdam in der Europa-League-zwischenrunde.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Union Berlin live im TV und Live-Stream sehen können.

Schalke 04 gegen Union Berlin: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: Union Berlin - FC Schalke 04

Datum: Sonntag, 19.02.2023

Anstoß: 15.30 Uhr

Ort: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Wettbewerb: 1. Bundesliga

Übertragender Sender: DAZN

FC Schalke 04 gegen Union Berlin live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und Union Berlin: Das Bundesligaspiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Sonntags gibt es eine weitere Besonderheit: Nicht Sky, sondern DAZN überträgt die Partie. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr, die DAZN-Übertragung mit den Vorberichten beginnt um 14.45 Uhr. Hier geht es zum Spiel . DAZN-Kommentator ist Uli Hebel, die Moderation übernimmt Alex Schlüter und Experte ist Tim Borowski.

FC Schalke 04 gegen Union Berlin im Live-Ticker

Wer es zum Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Union Berlin nicht ins Stadion oder vors Fernsehgerät schafft, der kann das Spiel auch kostenfrei in unserem Live-Ticker verfolgen.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Schalke-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

