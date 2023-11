Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 trifft am Freitag nach zwei Siegen in Folge auf Aufsteiger SV Elversberg. Wir erklären, wie Sie das Spiel live im TV sehen.

Es läuft wieder in die richtige Richtung für den FC Schalke 04. Durch zwei Siege in Folge gegen Hannover 96 (3:2) und den 1. FC Nürnberg (2:1) haben die Königsblauen die Abstiegsplätze in der 2. Bundesliga verlassen. Dem neuen Trainer Karel Geraerts ist es gelungen, die Mannschaft zu stabilisieren und die Talfahrt zu stoppen.

Am Freitag (18:30 Uhr) kommt der gut gestartete No-Name-Aufsteiger SV Elversberg nach Gelsenkirchen in die Veltins-Arena. Ein Klub mit nur 1500 Mitgliedern, der aber nach zwölf Spielen fünf Punkte mehr auf dem Konto hat als das große Schalke. „Die sind gut. Wir brauchen jetzt nicht zu glauben, dass wir die beste Mannschaft der Welt sind. Wir kriegen nichts geschenkt“, warnt S04-Trainer Geraerts seine Mannschaft.

Schalke-Trainer Karel Geraerts hat S04 zurück in die Erfolgsspur geführt. Foto: Marcus Brandt / DPA Images

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel des FC Schalke 04 gegen SV Elversberg live im TV und Live-Stream sehen können.

FC Schalke 04 gegen Elversberg live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: FC Schalke 04 - SV Elversberg

Datum: Freitag, 10.11.2023

Anstoß: 18.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Übertragung: Sky

FC Schalke 04 gegen SV Elversberg live im TV sehen: Wer überträgt?

Die wichtigste Information für alle Fans von Schalke und der SV Elversberg: Das Spiel der Königsblauen wird NICHT live im Free-TV zu sehen sein. Es bleibt beim traditionellen Zuhause der 2. Liga: dem Bezahlsender Sky. Das Spiel ist Freitag ab 18 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (Einzelspiel) und Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz) zu sehen. Kommentator ist Hansi Küpper, Experte ist Torsten Mattuschka, die Moderation der Zweitliga-Konferenz übernimmt Thomas Wagner.

FC Schalke 04 gegen SV Elversberg live im Stream sehen

Auch im Live-Stream wird das Zweitligaspiel von Schalke 04 gegen SV Elversberg live zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Wow ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von Wow für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Wow-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Wow-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

Schalke gegen Elversberg im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel Freitag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel FC Schalke 04 gegen SV Elversbergim Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke gegen Elversberg gibt es auch auf unserem Portal.

