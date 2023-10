FC Schalke 04 gegen Hannover 96 live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 2. Liga

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 empfängt am Samstag Hannover 96. Wir erklären, wo das Zweitligspiel live im TV und im Stream zu sehen ist.

Dem FC Schalke 04 droht der Abstieg in die 3. Liga, die Atmosphäre ist angespannt. Nun geht es für die Schalker am Samstag gegen Hannover 96 – der 16. trifft auf den Tabellenvierten. Schalke steckt vor dieser Partie tief in der Krise: Die desaströse Premiere von Schalke-Trainer Karel Geraerts beim Karlsruher SC (0:3) hat viele Fragen hinterlassen. Wie konnten sich die Schalker trotz intensiver Vorbereitung so sehr blamieren, dass die Fans erneut den Support einstellten? Was hat die Analyse nach dem Spiel ergeben und was macht vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 am Samstag (13 Uhr) überhaupt noch Mut?

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel des FC Schalke 04 gegen Hannover 96 live im TV und Live-Stream sehen können.

FC Schalke 04 gegen Hannover 96 live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: FC Schalke 04 – Hannover 96

– Hannover 96 Datum: Samstag, 28.10.2023

Anstoß: 13 Uhr

Ort: Veltins-Arena (Schalke)

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Übertragung: Sky

FC Schalke gegen Hannover 96 live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und Hannover 96: Das Spiel der Königsblauen wird NICHT live im Free-TV zu sehen sein. Es bleibt beim traditionellen Zuhause der 2. Liga: dem Bezahlsender Sky.

Kommentator auf Sky ist Jürgen Schmitz. Die Moderation der Konferenz aus Gelsenkirchen übernimmt Hartmut von Kameke. Und es gibt einen speziellen gast: Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens.

Das Abo bei dem Münchener Bezahlsender ist auch das einzige, das benötigt wird für eine vollständige Schalke-Versorgung. Ein DAZN-Abo, das in der Bundesliga benötigt wurde, ist nicht mehr nötig. Egal, ob Schalke am Freitag, Samstag oder Sonntag gezeigt wird: Sky überträgt.

FC Schalke 04 gegen Hannover 96 live im Stream sehen

Auch im Live-Stream wird das Zweitligaspiel von Schalke 04 gegen Hannover 96 live zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Sky-Go ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von SkyGo für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Sky-Go-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Sky-Go-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

FC Schalke 04 gegen Hannover 96 im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel heute live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel FC Schalke 04 gegen Hannover 96 SC im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke gegen Hannover 96 gibt es auch auf unserem Portal.

