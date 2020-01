Spielen bald gemeinsam in München: Schalke-Kapitän Alexander Nübel (links) und Manuel Neuer.

Doha/Essen. Mit süffisanten Worten reagierte Bayern-Torwart Manuel Neuer auf die Verpflichtung des Schalkers Alexander Nübel. Er nimmt den Wechsel gelassen.

FC Schalke 04: Bayern-Torwart Neuer watscht Nübel ab

Über ihren offiziellen Twitter-Account fasste die Medienabteilung des FC Bayern München das, was Torwart und Kapitän Manuel Neuer über die Verpflichtung von Schalke-Keeper Alexander Nübel gesagt hatte, so zusammen: "Es ist eine Entscheidung des Vereins hinsichtlich der Zukunft. Alexander Nübel ist ein top Torwart." Das ist eine sehr, sehr stark komprimierte Version dessen, was Neuer wirklich gesagt hatte.