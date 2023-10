FC Bayern möchte Schalke-Talent Assan Ouedraogo verpflichten

Gelsenkirchen. Assan Ouedraogo ist das derzeit größte Schalke-Talent. Nun soll sich der FC Bayern intensiv mit dem Offensivspieler beschäftigen.

Schalke steckt in der Krise, aber ein Talent zeigt, dass es zu Höherem berufen sein könnte: Assan Ouedraogo, 17 Jahre jung. Der Offensivspieler, aufgewachsen in Mülheim an der Ruhr, ist seit dieser Saison der jüngste Torschütze des Klubs, durch seinen Treffer gegen den Hamburger SV verdrängte er Julian Draxler, der von einer S04-Rückkehr träumt, auf Rang zwei.

All das weckt Begehrlichkeiten. Auch Deutschlands mächtigster Klub soll sich intensiv mit einer Verpflichtung des königsblauen Technikers beschäftigen. Dies berichtet Sky. Der FC Bayern denke über einen Kauf von Assan Ouedraogo nach, heißt es, sogar schon im kommenden Sommer. Das Talent solle dann direkt verliehen werden, damit es sich weiterentwickeln könne.

Hier auf der Schalke-Bank: Assan Ouedraogo. Foto: firo

Assan Ouedraogo: In seinem Schalke-Vertrag steckt eine Ausstiegsklausel

Das Problem aus Schalker Sicht: Wenn Assan Ouedraogo am 9. Mai 2024 18 Geburtstagskerzen auf seinem Kuchen auspusten muss, wird sein Vertrag in einen bis 2027 gültigen Profivertrag umgewandelt. Dieser enthält allerdings eine Ausstiegsklausel, die Schalke eine zweistellige Millionensumme einbringen könnte. Immer noch ein Schnäppchen für einen Klub wie den FC Bayern, der bei einer Verpflichtung darauf hoffen könnte, dass sich der Wert des jungen Spielers noch einmal deutlich steigert.

Und: Schalke hat einen katastrophalen Saisonstart hingelegt, der Klub steht in der Zweiten Liga auf Rang 16. Der Aufstieg? Weit, weit entfernt. Trainer Thomas Reis musste bereits gehen, Karel Geraerts hat übernommen. Ruhig geht es in Gelsenkirchen mal wieder nicht zu, sondern stürmisch. Nicht ideal für ein Talent wie Assan Ouedraogo. Wobei: Auch Julian Draxler hat den stolzen Klub einst verlassen, ohne dass er sein Glück finden sollte.

Assan Ouedraogo - weitere Hintergründe zum Schalke-Talent

