Nürnberg und der FC Schalke 04: Das sagt Karel Geraerts zur Fan-Freundschaft

Gelsenkirchen. Samstag treffen der 1. FC Nürnberg und der FC Schalke 04 aufeinander. Karel Geraerts weiß, dass die Fan-Lager eine spezielle Verbindung haben.

Seit Jahrzehnten sind die Fanlager aus Schalke und Nürnberg befreundet. Am Samstag (13 Uhr/Sky) treffen sich die Traditionsklubs zum direkten Zweitliga-Duell an der Noris. Erneut wird es eine schwarz-rot-blau-weiße Party rund um das Meisterschaftsspiel geben. Für Schalkes neuen Trainer Karel Geraerts wird es das erste Freundschafts-Erlebnis seit seinem Amtsantritt beim FC Schalke 04.

Geraerts sieht Nürnberg, das sich im DFB-Pokal mit 3:2 nach Verlängerung gegen Hansa Rostock durchsetzte, sportlich als „starken Gegner“ und stellt fest: „Sie sind zuhause zuletzt sehr stark aufgetreten und hatten jetzt im Pokal das gute Gefühl eines Sieges. Und das ist sehr wichtig.“ Bei den Clubberern sieht der Belgier „ein starkes Umfeld mit ihren Fans.“ Das freundschaftliche Verhältnis zwischen FCN- und S04-Anhängern ist Geraerts durchaus ein Begriff.

„Sie sind zusammen, die haben eine Freundschaft. Das ist nett. Es wird für uns ein guter Fußballnachmittag werden. Wir können es für fünf Sekunden genießen, aber dann, wenn der Schiedsrichter anpfeift, möchte ich, dass wir uns auf das Spiel fokussieren.“ Karel Geraerts schiebt nach: „Und ich möchte, dass wir das Spiel gewinnen.“

Schalke mit katastrophaler Bilanz in der Fremde

Mit einem Blick auf die Auswärtsstatistik, die erst einen mageren Punkt für den Bundesliga-Absteiger aufweist (1:1 in Wehen Wiesbaden), scheint der Siegeswunsch des Trainers zumindest auf etwas wackeligen Beinen zu stehen. „Es ist nicht gut, erst einen Punkt auswärts geholt zu haben. Wenn du in der Tabelle klettern möchtest, dann muss man auch Punkte auswärts mitnehmen.“ Wie das umgesetzt werden soll? Geraerts: „Wir müssen mehr an unsere eigenen Stärken glauben. Ich habe beim Spiel in St. Pauli gute, interessante Dinge gesehen.“

