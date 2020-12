Ex-Schalker Weston McKennie erzielt Traumtor gegen Barcelona

Juve-Spieler Weston McKennie liegt seitlich in der Luft und erzielt so das 2:0 gegen Torwart Marc-André ter Stegen und den FC Barcelona.

Turin. Juventus Turin hat sich den Gruppensieg in der Champions League gesichert. Beim 3:0 in Barcelona hatte der Weston McKennie einen großen Auftritt.

Für Weston McKennie (22) hat sich dieser Wechsel definitiv gelohnt. Im vergangenen Sommer verließ der US-Amerikaner Krisen-Klub Schalke 04 und schloss sich dem italienischen Serienmeister Juventus Turin an. Eine große Chance für den jungen Mittelfeldspieler, die er offenbar zu nutzen weiß. Denn McKennie überzeugt im Trikot der alten Dame. Am Dienstagabend legte er einen beeindruckenden Auftritt auf einer der größten Bühnen des europäischen Fußballs hin.

Denn beim Superstar-Duell zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo war es der Ex-Schalker McKennie, der in Barcelona für die spektakulärste Szene sorgte. In der 20. Minute gelang dem Juve-Profi ein Traumtor per Seitfallzieher. Es war das zwischenzeitliche 2:0 für die Italiener. Turin gewann das abschließende Spiel beim FC Barcelona mit 3:0 (2:0) und zog als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Cristiano Ronaldo steuerte zwei Elfmetertore bei. Gefeierter Mann des Abends war McKennie. Das Video seines Treffers machte im Internet schnell die Runde.

Für den US-Nationalspieler war es der zweite Pflichtspieltreffer nacheinander. Am vergangenen Sonntag hatte er im „Derby della Mole“ sein erstes Saisontor für Juve erzielt. McKennie erzielte beim 2:1 (0:1) in der Serie A gegen den kleinen Lokalrivalen FC Turin mit einem Kopfball den 1:1-Ausgleich (77.).

Schalke: McKennie ist an Juventus Turin ausgeliehen

Im vergangenen Sommer hatte der 22-Jährige die Königsblauen nach vier Jahren verlassen. Schalke musste das Eigengewächs aufgrund finanzieller Probleme abgeben. Doch verkauft wurde McKennie nicht. Stattdessen ergab sich gegen eine Gebühr in Höhe von 4,5 Millionen Euro ein Leihgeschäft für ein Jahr. Es besteht aber eine Kaufverpflichtung (Ablöse: 18,5 Millionen Euro), die greift, sofern Juventus in der kommenden Saison die Champions League erreicht. Sollte Juve die Königsklasse nach zuletzt neun Ligatiteln in Serie wider Erwarten verfehlen, wird daraus eine Kaufoption. Durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen kann sich die Ablöse sogar um weitere 7 Millionen Euro erhöhen. Sollte McKennie so weiterspielen, dürfte dieses Geld wohl definitiv auf das Schalker Konto fließen.