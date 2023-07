Ex-Schalker Sead Kolasinac: Auf in die nächste Topliga Europas

Gelsenkirchen. Der ehemalige Schalker Sead Kolasinac steht vor einem Wechsel zu Atalanta Bergamo. Sein alter Klub reagierte verwundert auf die Entscheidung.

Die Klubverantwortlichen von Olympique Marseille reagierten doch sehr überrascht, als Sead Kolasinac sie vor einigen Tagen vor vollendete Tatsachen stellte: Statt in Frankreich zu verlängern, wechselt der einstige Profi des FC Schalke 04 nach Italien zu Atalanta Bergamo. Eine Einigung soll laut italienischen Medien erzielt und der Medizincheck terminiert sein. Damit hat sich der 30-jährige Defensivspezialist gegen ein aus seiner Sicht unzureichendes Angebot seines Noch-Arbeitsgebers ausgesprochen und sucht nun eine neue Herausforderung.

Kolasinac war in Marseille in der vergangenen Spielzeit Stammspieler, in 41 Partien kam er auf vier Tore und eine Vorlage. Sein Team wurde Dritter in der Ligue 1. Seine Aufgabe bei Atalanta: Im Team von Gian Piero Gasperini soll er dazu beitragen, die Defensive stabiler zu halten als es in der vergangenen Saison der Italiener der Fall war. Da hatte Atalanta Bergamo mit 48 Gegentreffern die schwächste Abwehr der italienischen Top-Klubs gestellt.

Mit Schalke schon A-Jugend-Meister

Kolasinac war schon als Jugendlicher ein Anführer: Mit ihm als Kapitän wurde Schalke im Jahr 2012 Deutscher A-Jugend-Meister. Fünf Jahre spielte Kolasinac in der Profimannschaft der Schalker, nach seinem Wechsel zum FC Arsenal wurde er noch einmal für ein halbes Jahr an die Schalker ausgeliehen, es war die erste Abstiegssaison der Königsblauen. Über seine Schalker Zeit sagte er einmal: "Ich wurde hier ausgebildet, habe den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Das habe ich dem Verein zu verdanken, und ich bin eine Person, die sowas nicht so schnell vergisst."

Mit dem Schritt in die Serie A wird Kolasinac nun die vierte europäische Top-Liga in Europa erleben. Nach seinen Bundesliga-Jahren bei Schalke 04 spielte er von 2017 bis 2022 beim FC Arsenal in der Premier League, es folgten eineinhalb Jahre in der Ligue 1 in Marseille. Und nun Italien.

