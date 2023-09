Ex-Schalke-Spieler Rodrigo Zalazar mit Vorlage bei Champions-League-Spektakel

Gelsenkirchen. Der Traum von der Champions League ist wahr geworden für Rodrigo Zalazar, und prompt feierte der Ex-Schalke-Spieler seine ersten Torvorlage.

Sein Traum war die Champions League – und für Rodrogo Zalazar wurde dieser am Mittwochabend wahr. Der Ex-Spieler des FC Schalke 04 startete mit dem portugiesischen Club Sporting Braga in die neue Saison der Königsklasse – und er legte direkt ein Tor auf. Zum Sieg allerdings reichte es am Ende nicht. Doch der Reihe nach:

Italiens Meister SSC Neapel trat am Mittwoch in Braga an. Neapel führte zunächst dank des Treffers von Giovanni di Lorenzo (45.+1). Zalazar saß da noch auf der Bank. Der 24-Jährige wurde in der 67. Minute eingewechselt und hatte wenig später großen Anteil am Ausgleich: Nach einem Ballgewinn in eigener Hälfte übernahm der Ex-Schalker den Ball und jagte ihn mit einem schnellen, hohen und präzisen Pass in den 16er, wo der Ex-Leipziger Bruma (84.) die Kugel per Kopf ins Tor lenkte. Aus dem ersten Punkt in der Champions League wurde jedoch nichts, durch ein Eigentor von Bragas Sikou Niakaté (88.) siegte Neapel doch noch 2:1.

Ex-Schalker Zalazar meist nur Joker

Beim Heimspiel am Mittwochabend saß Zalazar zunächst auf der Bank. Für den Ex-Schalker in Braga nichts Neues, denn wenige Wochen nach seinem Wechsel ist der zentrale Mittelfeldspieler noch kein Stammspieler beim SC Braga. Bisher kam er in vier Ligaspielen auf insgesamt 131 Minuten Einsatzzeit, nur einmal stand er in der Startelf. Der Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bis 2028 und darin enthalten ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro.

Nach zwei Jahren auf Schalke hatte sich Rodrigo Zalazar Anfang Juli für einen Wechsel nach Braga entschieden. In 55 Pflichtspielen für die Königsblauen traf er neunmal – unvergessen ist dabei sein Tor zum 3:2-Siegtreffer gegen den FC St. Pauli, das den Schalker Aufstieg in die Bundesliga perfekt machte.

Mit dem FC Schalke 04 stieg Rodrigo Zalazar Ende Mai in die 2. Bundesliga ab – und trotzdem wollte der 24 Jährige in der kommenden Saison unbedingt in der Champions League spielen. Als Ablösesumme für den Nationalspieler Uruguays kassierte S04 rund fünf Millionen Euro.

