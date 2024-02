Ex-Schalker Marius Bülter erklärt: Was bei S04 falsch läuft

Gelsenkirchen Noch immer fiebert Marius Bülter mit seinem Ex-Klub. Der Hoffenheim-Profi analysiert ehrlich: „Schalke spielt konstant keinen guten Fußball.“

Seit Sommer trägt Marius Bülter nicht mehr das königsblaue Trikot von Schalke 04. Dem Verein verbunden ist der 30 Jahre alte Offensivspieler aber weiterhin. „Natürlich fiebert man mit“, sagte der Profi der TSG Hoffenheim in der ran Bundesliga-Webshow. In seinen zwei Jahren auf Schalke sei er „Fan des Vereins geworden“, erklärte er. „Und auch heute spielen im Verein noch viele Freunde von mir. Wir haben noch immer Kontakt und ich bekomme mit, was in der Mannschaft los ist.“ Dass er auch aus Sinsheim noch mit S04 fiebert, sei für ihn deshalb völlig normal.

Doch warum läuft es für die Schalker in der laufenden Zweitligasaison trotz einiger namhafter Spieler so schlecht? „Große Spieler heißt nicht immer, dass eine Mannschaft funktioniert und Erfolg hat“, sagte Bülter. „Das Zusammenspiel muss klappen, und das klappt dieses Jahr nicht.“ Beweis dafür ist die Tabelle: Nach 20 Spieltagen liegt S04 nur auf Rang 14, drei Punkte vor einem Abstiegsplatz. Sogar der Absturz in die 3. Liga droht.

Marius Bülter: „Schalke spielt konstant keinen guten Fußball“

„Schalke spielt konstant keinen guten Fußball“, analysiert Marius Bülter die Lage bei seinem Ex-Klub. „Ich bin nicht mehr so tief drin, da ist es schwer zu beurteilen, was genau falsch läuft. Aber offensichtlich läuft auch nicht so viel richtig“, sagte der 30-Jährige, der noch im Vorjahr zehn Tore für Schalke in der Bundesliga erzielte.

Aus seiner Schalke-Zeit weiß Bülter aber: Ein Sieg wie zuletzt gegen Eintracht Braunschweig (1:0) tut gut und ist Balsam für das Miteinander zwischen Mannschaft und Fans. „Wenn sie es schaffen, diese Einheit aufrechtzuerhalten, kann man zusehen, dass man die Saison noch relativ ordentlich abschließt und aus dem Abstiegskampf rauskommt.“ Ein Wunsch des Hoffenheim-Profis: Eine ruhige Rest-Saison in Gelsenkirchen, „um dann in der nächsten Saison wieder anzugreifen“.

