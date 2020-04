Ex-Schalker Jermaine Jones nennt seinen besten S04-Moment

Gelsenkirchen. Fast 200-mal lief Jermaine Jones für Schalke auf. Ein Spiel ist ihm jedoch besonders in Erinnerung geblieben.

Der ehemalige Bundesligaprofi Jermaine Jones hat sich in einem Q&A bei Instagram zu seiner Zeit bei Schalke 04 geäußert. Dabei erinnert er sich besonders gern an das das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale 2008 zurück, in dem die Königsblauen den FC Porto in einem dramatischen Elfmeterschießen mit 2:4 besiegt hatten.

Auf die Frage nach seinem „geilsten Moment auf Schalke“ postete der inzwischen 38-Jährige ein Bild, auf dem er im orangenTrikot jubelnd an der Seite von Torwart Manuel Neuer zu sehen ist. Dazu schrieb er nur „Porto“. Denn Jones selbst war es, der im Elfmeterschießen den entscheidenden Schuss traf und Schalke damit ins Viertelfinale brachte.

Neben dem entscheidenden Schützen Jones war damals in erster Linie Torwart Neuer die herausragende Figur des Abends. Der Nationaltorwart hielt im Elfmeterschießen sowohl gegen Bruno Alves als auch Lisandro Lopez. Schon in der regulären Spielzeit hatte er sich mit zahlreichen Paraden auszeichnen können.

Ex-Schalker Jermaine Jones hat Trainerlizenz

Neben seinem besten S04-Moment wurde Jones auch nach dem ersten Gedanken gefragt, der ihm in den Sinn kommt, wenn er noch heute an Schalke denkt. Als Antwort darauf zitierte er die Vereinshymne „Blau und Weiß wie lieb ich Dich“.

Jones spielte mit einer kurzen Unterbrechung in der Rückrunde der Saison 2011/12 von 2007 bis 2014 auf Schalke und absolvierte in dieser Zeit 185 (zehn Tore) Pflichtspiele für den Klub. Über den türkischen Spitzenverein Besiktas wechselte der 69-fache US-Nationalspieler 2014 in die amerikanische MLS. Zu Beginn des Jahres 2020 beendete er seine aktive Karriere endgültig.

Aktuell ist der gebürtige Frankfurter als Jugendleiter beim kalifornischen Klub Real So Cal tätig. In den vergangenen Jahren absolvierte beim irischen Verband er zudem seine Trainerlizenzen.