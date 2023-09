Ex-Schalker freut sich auf Duelle mit BVB in der Champions League

Dortmund. Nationalspieler Malick Thiaw blickt auf die Duelle gegen den BVB mit der AC Mailand. Es erinnert ihn an seine Schalke-Zeit.

Malick Thiaw bereitet sich derzeit mit der Nationalmannschaft auf das Testspiel gegen Japan an diesem Samstag vor. Doch der 22-Jährige, der fünf Jahre für den FC Schalke 04 tätig war, blickt auch voraus auf die Spiele in der Champions League. Dort trifft er mit seinem Klub AC Mailand auch auf Borussia Dortmund. Und als Ex-Schalker freut er sich besonders auf diese Spiele.

„Allgemein ist die Champions League die ganz große Bühne, und natürlich sind die Spiele gegen Dortmund für mich besonders. Weil sie in Deutschland im Fokus stehen, und sicherlich auch wegen meiner Vergangenheit als Schalker“, erklärte Malick Thiaw jüngst im Kicker. „Für mich sind das fast Derbys.“ Und die steigen am 2. Spieltag (4. Oktober) und am 5. Spieltag (28. November). Neben Dortmund und Mailand spielen in der Gruppe F noch Paris Saint-Germain und Newcastle United.

Ex-Schalker: Bin reifer geworden

Malick Thiaw hat sich vom hochveranlagten Talent mittlerweile zum AC Milan-Stammspieler und zum A-Nationalspieler gemausert. „Ich bin reifer geworden, übernehme mehr Verantwortung“, stellt er fest. In der Champions League spielte er bereits gegen Harry Kane, der mittlerweile von Tottenham zu Bayern München gewechselt ist.

Die AC Mailand überwies vor einem Jahr 8,6 Millionen Euro an die Königsblauen, um Thiaw zu holen. „So einen großen Verein wie den AC Milan kennenzulernen, war unglaublich. Ich kannte den Klub nur von der PlayStation. Als Kind habe ich bei Pro Evolution Soccer mit Milan und Ronaldinho gezockt. Als ich beim Medizincheck zum ersten Mal das Shirt mit dem Milan-Logo überzog, konnte ich das kaum fassen. Ich war in dem Moment unfassbar stolz und glücklich“, verriet Thiaw jüngst in einem Interview mit der SportBild. Das einstige Knappenschmiede-Talent konnte erst nach ein paar Tagen und Wochen wirklich begreifen, „dass ich für Milan spiele.“

