Ex-Schalker Draxler verdutzt Katar: Der Grund für seinen Abgang

Schalke taumelt in Richtung Dritte Liga: Beim Karlsruher SC kassierte S04 die vierte Niederlage in Folge, daran konnte auch der neue Trainer Karel Geraerts nichts ändern. In der neuen Folge von 19:04 - Der Schalke-Talk sprechen Sinan Sat und Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen mit WAZ-Schalke-Experten Andreas Ernst über die Lage - und darüber, was sich auch hinter den Kulissen tun muss.

Doha/Essen. Im Spiel seines neuen Klubs Al-Ahli in Katar verließ Julian Draxler plötzlich den Rasen. Nun klärt der Ex-Schalker die verwirrende Situation auf.

Julian Draxler hat seit seinem Abgang von Schalke 04 mit so mancher Karriere-Entscheidung überrascht und verwundert – selten war die Irritation allerdings so groß wie am Wochenende, als der Weltmeister von 2014 in einem Spiel in Katar für seinen neuen Klub Al-Ahli SC unangekündigt und wortlos noch während der Partie den Platz verließ und in den Stadien-Katakomben verschwand. Der Ex-Schalker löste die Verwirrung nun selbst auf.

Und plötzlich war Julian Draxler vom Platz verschwunden

Zunächst war vermutet worden, dass der Grund für den rätselhaften Abgang von Julian Draxler Magen-Darm-Probleme gewesen sein könnten. Das Staunen war jedenfalls groß, als der Mittelfeldspieler den Rasen verließ, noch bevor das 2:4 von Al-Ahli SC gegen Qatar SC durch den Schlusspfiff besiegelt war. Draxler sorgte gegenüber Sky nun für Klarheit: „Ich habe meinen Muskel gemerkt. Und der Trainer konnte nicht mehr auswechseln. Deswegen bin ich runter, um einer größeren Verletzung vorzubeugen. Das ist alles.“

Julian Draxler im Trikot des FC Schalke 04. Eine Aufnahme aus der Saison 2015/16. Foto: DPA

Angesichts der Berichte und Spekulationen sah sich der Verein offenbar genötigt, ein einzig auf diese Situation bezogenes Statement zu veröffentlichen. Der 30 Jahre alte Julian Draxler sei nur aufgrund einer Verletzung und aus „keinem anderen Grund“ vom Feld gegangen und in Bezug auf „Disziplin, Engagement und Respekt für den Verein einer der besten Spieler“, hieß es weiter. Wegen einer Muskelverletzung habe der Ex-Schalker nicht in der Startelf gestanden.

Kurz danach ist Julian Draxler wieder da

Draxler habe nach seiner „außergewöhnlich guten Leistung“ dann in der 87. Minute dem Trainer und Mannschaftsarzt mitgeteilt, dass er das Spiel nicht zu Ende spielen könne. ​Diese hätten dem Ex-Schalker erlaubt, das Feld zu verlassen, hieß es weiter. Da das Kontingent mit drei erlaubten Wechseln bereits ausgeschöpft war, habe Al-Ahli SC das Spiel mit nur zehn Spielern beenden müssen. Wenige Minuten nach seinem Abgang war Draxler zurückgekehrt.

[Ex-PSG] Julian Draxler craque et quitte le terrain sans raison pic.twitter.com/YdizcpaJxt — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) October 23, 2023

Julian Draxler war im September von Paris Saint-Germain zum katarischen Club Al-Ahli SC nach Doha gewechselt. Sportlich hätte er beim französischen Meister in dieser Saison keine Rolle mehr gespielt. Bereits in der vergangenen Saison war Draxler verliehen worden, hatte aber auch bei Benfica Lissabon unter Trainer Roger Schmidt nicht zu alter Stärke gefunden. Der frühere Bundesliga-Profi (Schalke/Wolfsburg) hatte unumwunden eingeräumt, dass auch die deutlich höheren Verdienstmöglichkeiten für seinen Wechsel in das wegen Menschenrechtsverletzungen umstrittene Gastgeberland der WM 2022 ausschlaggebend waren.

Weitere News und Hintergründe zu Schalke 04

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04