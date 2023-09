Ex-Schalker Darko Churlinov nach schwerer Krankheit zurück im Training

Burnley/Gelsenkirchen Darko Churlinov schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Jetzt steht der ehemalige Schalke-Profi wieder auf dem Trainingsplatz.

Hinter Darko Churlinov liegen dramatische Monate. In seiner nordmazedonischen Heimat erlitt der 23 Jahre alte Fußballprofi Anfang des Sommers eine Blutvergiftung. Er musste mehrere Wochen im Krankenhaus behandelt werden, schwebte zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr. Auch viele Fans des FC Schalke 04 bewegte die Situation Churlinovs. Zwar spielt er schon seit über einem Jahr nicht mehr für die Königsblauen – war aber einer der Helden der Aufstiegsmannschaft 2021/22 und ließ auch nach seinem Abschied kaum eine Gelegenheit aus, seine Zuneigung zum Revierklub zu betonen.

Nun gibt es gute Nachrichten von Churlinov: Rund drei Monate nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus steht er seit dieser Woche wieder für seinen aktuellen Arbeitgeber FC Burnley auf dem Trainingsplatz. „Schön, dich wieder auf dem Rasen zu sehen, Darko“, postete der englische Premier-League-Aufsteiger am Donnerstag in den Sozialen Medien und fügte ein Foto des sprintenden Churlinov an.

Bis 2026 beim FC Burnley unter Vertrag

Nach seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz scheint auch ein Comeback im Ligabetrieb für Churlinov in Sichtweite – nach der schweren Krankheit war das nicht immer selbstverständlich. Die Frage ist nur: Für welchen Klub wird der Nationalspieler Nordmazedoniens künftig spielen? Noch steht er bis 2026 beim FC Burnley unter Vertrag. Doch bei den Nordengländern dürfte er es schwer haben, in der Premier League auf viel Spielzeit zu kommen. Schon weil er auf den offensiven Flügelpositionen etliche starke Konkurrenten hat.

Sollte Churlinov bis Januar tatsächlich kaum Spielzeit beim FC Burnley sammeln, wäre ein Wechsel denkbar. Auch der FC Schalke 04 würde in diesem Fall genau hinschauen. Bereits im Frühjahr waren Gerüchte über einen Wechsel aufgekommen, zumal Churlinov öffentlich mit einer Rückkehr geliebäugelt hatte.

