Fussball Ex-Schalker Avdijaj als Testspieler in Emmen: „Hoffe, es klappt“

Essen. Donis Avdijaj hofft auf einen neue Chance in der Eredivisie. Aktuell trainiert er als Testspieler beim FC Emmen.

Der ehemalige Fußball-Bundesligaprofi Donis Avidjaj versucht sich aktuell beim niederländischen Erstligisten FC Emmen für einen Vertrag zu empfehlen. Schon seit Mitte der vergangenen Woche trainiert der 24-Jährige als Testspieler beim Klub aus der Provinz Drenthe.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Eine Entscheidung über eine mögliche Beschäftigung des derzeit vereinslosen Offensivspielers ist allerdings noch nicht gefallen. Auch, weil Avdijaj in den vergangenen Tagen mit einer kleinen Verletzung zu kämpfen hatte. „Wir sind in Gesprächen mit Donis und seinem Berater, die Probezeit zu verlängern“ erklärte Ronald Lubbers, der Vorsitzende des FC Emmen gegenüber RTV Drenthe.

Ex-Schalker Donis Avdijaj: „Eredivisie ist ein großartiger Wettbewerb“

Linksaußen Avidjaj würde sich über eine Chance in Emmen freuen. „Ich hoffe, es klappt“, sagte er. „Die Eredivisie ist ein großartiger Wettbewerb, der weltweit bekannt ist. Auch der FC Emmen ist ein gut organisierter Verein. Sie spielen guten Fußball und haben sich in den vergangenen beiden Saisons wirklich gut präsentiert.“

Sollten die Emmener Avdijaj unter Vertrag nehmen, wäre es für den ehemaligen Schalker bereits die dritte Station in den Niederlanden. Zwischen Januar und Juni 2018 war er von Schalke an Roda Kerkrade ausgeliehen (14 Spiele, vier Tore), in der Saison 2018/19 spielte er für Willem II Tilburg (18 Spiele, acht Tore).

Danach folgten für den sechsfachen Nationalspieler des Kosovo Stationen bei Trabzonspor in der türkischen Süper Lig und dem schottischen Traditionsklub Heart of Midlothian. Seit seinem Vertragende beim Verein aus der Hauptstadt Edinburg Ende Juni 2020 ist er ohne Verein. (fs)