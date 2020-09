Ex-Schalke- und VfL-Profi: Sidney Sam findet neuen Verein

Essen. Sidney Sam hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Profi des FC Schalke 04 und VfL Bochum wechselt in die Türkei - zum Klub von Podolski.

Sidney Sam spielt in der kommenden Saison in der Türkei. Der ehemalige Spieler vom FC Schalke 04 und dem VfL Bochum wechselt zu Antalyaspor in die erste türkische Liga. Sam stand zuletzt in Österreich beim SCR Altach unter Vertrag. In der Türkei wird er damit in Zukunft gemeinsam mit Lukas Podolski und Nuri Sahin in einer Mannschaft spielen. Nach Klubangaben erhält Sam einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Nach zwei Jahren in Bochum war Sam im vergangenen Sommer und Herbst zunächst drei Monate vereinslos, ehe der fünffache deutsche Nationalspieler im Oktober nach Österreich zu Altach wechselte. Dort konnte er durchaus überzeugen, in 21 Spielen gelangen ihm gute sechs Tore und sieben Vorlagen.

"Schalke war mein Karriere-Knick"

Nach bärenstarken Jahren bei Bayer 04 Leverkusen galt Sam eigentlich als eine Art Königstransfer, als er 2014 nach Schalke wechselte. Doch dort kam der mittlerweile 32-Jährige nie wirklich in Schwung und absolvierte in drei Jahren nur 22 Spiele für die Königsblauen. Dabei blieb er gar ohne Treffer. "Schalke war mein Karriere-Knick", gab Sam Ende des vergangenen Jahres unumwunden im RevierSport-Interview zu.

Eine neue Chance fand er schließlich an der Castroper Straße in Bochum. Immerhin 43 Spiele absolvierte er in zwei Jahren, dabei erzielte er aber auch nur zwei Tore und gab vier Vorlagen. "Beim VfL Bochum habe ich auch zwei Trainerentlassungen miterlebt. Ich habe dann auch zu Beginn nicht gespielt. Ich war aber auch nicht erfolgreich, habe keine Tore geschossen und nichts aufgelegt. Daran wird man eben gemessen. Trotzdem bin ich dem VfL Bochum dankbar für die Chance. Ich durfte in einer für mich nicht einfachen Zeit auf einem sehr hohen Niveau Fußball spielen", blickte er auf seine Zeit beim zweiten Revierklub etwas positiver zurück.

Auch während seiner Zeit in Altach hatte Sam eigentlich noch einige Male mit einer Bundesliga-Rückkehr geliebäugelt. Doch damit wird es erst einmal weiterhin nichts. Stattdessen geht es für den gebürtigen Kieler nun in die türkische Metropole Antalya - und damit zu Podolski und Sahin, der erst vor zwei Wochen von Werder Bremen dorthin gewechselt war.