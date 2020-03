Ex-Schalke-Trainer: Was Tedesco zur Corona-Krise sagt

Essen. Coronavirus? In Russland rollt der Ball noch. Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco siegte mit Spartak Moskau. Nach dem Spiel äußerte er sich.

Orenburg liegt 1230 Kilometer südöstlich von Moskau, nahe an der Grenze zu Kasachstan. Kein Ort, in dem man Spitzenfußball vermutet. Und doch war Orenburg am Samstag Schauplatz eines der wenigen Fußballspiele, die in Europa noch stattfinden. FK Orenburg, Tabellenzwölfter der "Premier Liga" in Russland, traf auf Spartak Moskau. Es kamen 4.935 Zuschauer - Fußballspiele sind in den meisten russischen Städten wegen des Coronavirus auf 5.000 Besucher begrenzt.