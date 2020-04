Ex-S04-Profi Neustädter über Nübel-Ärger: "Typisch Schalke"

Moskau. Der ehemalige Schalke-Profi Roman Neustädter äußert sich in einem Interview zur Lage bei seinem Ex-Verein. Dabei spart er nicht mit Kritik.

Vier Jahre spielte Roman Neustädter (32) beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Aktuell ist er in Russland aktiv. Die Entwicklung seines Ex-Klubs, insbesondere die Aufregung um den Abgang Alexander Nübels, verfolgt er mit großem Interesse.

Trainer David Wagner führte Schalke wieder ins Rennen um die europäischen Plätze. Obwohl die Formkurve vor dem Ausbruch des Coronavirus nach unten zeigte, stehen die Königsblauen auf Platz sechs der Bundesliga.

Neustädter habe Schalke auf einem guten Weg gesehen, umso verärgerter ist er über die Unruhe, die der ablösefreie Wechsel Nübels zum FC Bayern verursacht: „Man kann ihm den Schritt doch nicht vorwerfen, so eine Chance nimmt jeder wahr", sagt er im Interview mit Spox und Goal. "Es ist auch nicht das erste Mal, dass ein Spieler, der auf Schalke den Durchbruch schafft, ablösefrei wechselt. Da gibt es mit Goretzka, Leroy Sane oder Joel Matip, der immer belächelt wurde und dann mit Liverpool die Champions League gewinnt, genügend Beispiele. Dass jetzt alles an Nübel festgemacht wird und die Fans ihn ausgepfiffen haben, ist typisch Schalke. Da wird alles, was man vorher für den Verein geleistet hat, vergessen.“

Schalke für Neustädter "ein Ausbildungsverein"

Der ehemalige Mittelfeldspieler äußert sich auch kritisch über die Personalpolitik des Reviervereins. Neustädter glaubt, dass der Verein einen Rückschritt gemacht habe. „Schalke hat sich ein wenig zu einem Ausbildungsverein entwickelt“, erklärt Neustädter, der zwischen 2012 und 2016 für die Königsblauen spielte. „Als ich dorthin wechselte, gehörten wir mit Bayern und Dortmund zu den Top-Klubs der Liga, hatten zuvor das Halbfinale der Champions League erreicht (…). Jetzt kann Schalke die Spieler einfach nicht mehr halten", so der Defensivallrounder.

Nach drei Jahren in der Türkei bei Fenerbahce steht Neustädter seit Sommer 2019 bei Dynamo Moskau unter Vertrag. Seinen Ex-Klub aus Gelsenkirchen hat der zweifache deutsche und zwölffache russische Nationalspieler weiterhin im Visier.

Neustädter: "Schalke müsste zu den Top 3 in Deutschland gehören“

Angesichts der vielen namhaften Abgängen der letzten Jahre nimmt Neustädter die Vereinsführung des FC Schalke 04 in die Pflicht: „Vielleicht müssen die Verantwortlichen den jungen Spielern frühzeitig mehr Vertrauen schenken und die Verträge verlängern. Sonst werden nach Nübel Amine Harit, Weston McKennie oder auch Jonjoe Kenny die nächsten Abgänge sein, wenn sie so weiterspielen. Ozan Kabak sehe ich in seiner Entwicklung auch erst noch am Anfang. Diese Entwicklung ist wirklich schade, denn Schalke müsste zu den Top 3 in Deutschland gehören.“