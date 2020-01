Endlich ist Schalke die Altlast Nabil Bentaleb los

Natürlich hatte sich Christian Heidel verschätzt. Der damalige Sportvorstand des FC Schalke 04 hatte rund 20 Millionen Euro Ablöse an Tottenham für angemessen gehalten, als er Nabil Bentaleb unter Vertrag nahm. Nach dreieinhalb Jahren lässt es sich leicht behaupten, dass Heidel allein die Verantwortung für dieses teure Missverständnis trägt. Doch da sollte man schon ehrlich sein: Auch viele Medienschaffende und viele Fans hatten anfangs von dem Algerier geschwärmt – auch in dieser Zeitung wurde er nach einem halben Jahr als „Heidels beste Wahl“ und als „Verstärkung“ beurteilt.

Tatsächlich hat Bentaleb eine begnadete Technik zu bieten, er dreht mit dem Ball am Fuß Kringel wie ein Eiskunstläufer und verschafft damit Gegenspielern Schwindelanfälle. Doch ihm fehlt so ziemlich alles, was speziell bei einem Verein wie Schalke gefragt ist: Er ist kein Teamplayer, er zeigt wenig Kampfbereitschaft und wenig Einsicht bei Kritik. Und die gab es reichlich.

Stevens kam bei Bentaleb zum gleichen Urteil wie Tedesco

Dem jungen Trainer Domenico Tedesco wurde noch fehlendes Feingefühl im Umgang mit Stars vorgehalten, als er Bentaleb suspendierte. Doch als der erfahrene Huub Stevens zum gleichen Urteil kam und den Algerier wegen Disziplinlosigkeiten ebenfalls verbannte, war Tedesco rehabilitiert.

David Wagner hat seit Beginn dieser Saison vieles erneuert auf Schalke. Er gab dem einen oder anderen Spieler, der bereits abgeschrieben zu sein schien, eine neue Chance – Omar Mascarell trägt heute sogar die Kapitänsbinde. Aber auf Nabil Bentaleb stand auch der neue Trainer nicht. Und das ist total verständlich.

Wagner wollte mit Bentaleb kein Risiko eingehen

Wagner setzt darauf, dass die Gruppe funktioniert und harmoniert. Dass einer für den anderen da ist. Dass Schwächen durch Einsatz wettgemacht werden. Mit einem Egoisten wie Bentaleb, der insgesamt viermal suspendiert wurde, wäre Wagner ein zu großes Risiko eingegangen.

Jetzt ist der Mittelfeld-Techniker Nabil Bentaleb weg. Zunächst für ein halbes Jahr, Newcastle könnte danach die Kaufoption ziehen. Es wurde wirklich Zeit, dass der Großverdiener von der Gehaltsliste kam. Endlich ist Schalke diese Altlast los.