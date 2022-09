Drama um BVB-Kapitän Marco Reus: Schalke-Fans singen "Auf Wiedersehen"

Mit 0:1 hat Schalke das Revierderby gegen den BVB verloren. In unserem Video-Format analysieren wir die Partie und blicken nach vorn.

Dortmund. BVB-Kapitän Marco Reus hat sich im Derby gegen Schalke schon nach 27 Minuten offenbar schwer verletzt. S04-Fans verhöhnen den Nationalspieler.

28 Minuten waren gespielt im Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04, da stockte allen der Atem, die es mit dem BVB hielten: Marco Reus lag am Boden und musste behandelt werden. Der BVB-Kapitän hatte nach einem Zweikampf versucht, über den am Boden liegenden Florian Flick zu steigen, hatte diesen dabei leicht berührt und war äußerst unglücklich aufgekommen. Er knickte um und überstreckte das rechte Sprunggelenk.

Schalke-Fans verhöhnen verletzten BVB-Kapitän Marco Reus

Dass es für Reus nicht weitergehen würde, war schnell klar. Nach vier Minuten Behandlungszeit wurde der BVB-Kapitän mit einer Trage vom Spielfeld getragen, die Hände hatte er vors Gesicht geschlagen. All dies ließ eine schwerere Verletzung befürchten. Die BVB-Fans spendierten dem Angreifer warmen Applaus, als er aus dem Innenraum getragen wurde, von den Schalker Anhängern dagegen kamen höhnische „Auf Wiedersehen“-Gesänge. Schalke 04 wünschte dem Dortmunder Führungsspieler via Twitter hingegen eine "gute Besserung".

Sollten sich die Befürchtungen eines längeren Ausfalls bewahrheiten, wäre das wieder einmal ein bitterer Rückschlag für Reus – weil er dadurch ziemlich sicher die Weltmeisterschaft im November und Dezember in Katar verpassen würde. Es wäre nicht sein erstes tragisches Turnieraus: 2014 verletzte er sich im letzten Testspiel vor dem Abflug nach Brasilien, zog sich am Vorabend der Abreise einen Syndesmoseriss zu. 2016 kosteten ihn hartnäckige Adduktorenprobleme die Teilnahme an der Europameisterschaft.

Für Marco Reus geht es nicht mehr weiter, das sieht wirklich gar nicht gut aus. Die #S04-Fans rufen "Auf Wiedersehen". Es war übrigens kein Foul von Florian Flick. #BVBS04 0:0 — Andreas Ernst (@AndiErnst) September 17, 2022

2018 war er bei der WM in Russland dabei – und musste das blamable Vorrundenaus miterleben. 2021 schließlich hatte Reus freiwillig auf die EM-Teilnahme verzichtet, um seinem verletzungsanfälligen Körper dringend benötigte Erholung zu gönnen.

BVB.Kapitän Marco Reus zurück im DFB-Aufgebot

Unter Hansi Flick aber kehrte der BVB-Kapitän zurück ins Aufgebot, der neue Bundestrainer hält große Stücke auf ihn und hat ihn auch für die anstehenden Länderspiele gegen Ungarn und England nominiert. Mindestens dafür wird Reus sicher absagen müssen.

