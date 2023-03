Drama im Tabellenkeller: Schalke darf sich nicht auf Derby-Punkt ausruhen

Gelsenkirchen. Die Fußball-Bundesliga ist nach wie vor so spannend wie lange nicht mehr. Vorne gibt es einen Zweikampf, im Keller kämpfen Schalke und der VfL.

Wie schnell sich die Dinge doch entwickeln können: Es ist noch gar nicht lange her, es war nach dem 21. Spieltag, da gab es ein Titelrennen, wie es die Bundesliga so noch nicht gesehen hatte: Drei Mannschaften waren punktgleich an der Tabellenspitze, drei weitere so knapp dahinter, dass der Abstand zwischen Platz eins und sechs ganz fünf Zähler betrug. Und nun, nach drei weiteren Spieltagen, hat sich Spitzenreiter Bayern München wieder etwas Vorsprung auf Platz zwei – wo natürlich Borussia Dortmund zu finden ist – und zwölf Punkte Abstand auf Rang sechs erarbeitet. Union Berlin und der SC Freiburg dagegen tun sich inzwischen doch schwer, das Tempo an der Spitze zu halten. Die Dinge scheinen sich schon wieder so zu fügen, wie sie sich am Ende eben immer fügen.