In der Kritik: Schalke-Trainer David Wagner (links) und - mehr noch - die Spieler wie Marco Caligiuri.

Schalke 04 Doppelpass: Babbel greift Schalke-Spieler an, Typen fehlen

München/Gelsenkirchen. Markus Babbel macht in der Sport1-Sendung Doppelpass die Schalke-Spieler für die Misere verantwortlich. Trainer Wagner kriegt Rückendeckung.

Nach vier Bundesliga-Niederlagen in Serie stehen die Fußballprofis des FC Schalke 04 in der Kritik. Sky-Experte Dietmar Hamann stellte den Königsblauen nach der 0:1-Heimpleite gegen Werder Bremen ein verheerendes Zeugnis aus, auch der frühere Nationalspieler und Trainer Markus Babbel sieht beim Tabellenzehnten arge Defizite: „Schalke hat einen Anspruch, eine der besten Mannschaften der Liga zu sein“, sagte der 47-Jährige im Sport1-Doppelpass. „Dann erwarte ich auch, dass das gelebt wird.“

Mehr als Trainer David Wagner nimmt Babbel die Spieler in die Verantwortung: Die Spieler würden nicht als Mannschaft auftreten, es fehlten Typen. „Die Spieler müssen wissen, dass der Verein zu dem Trainer steht. Jetzt sind die Spieler gefragt, den Karren aus dem Dreck zu ziehen.“

Babbel: Schalke-Verantwortliche stärken Wagner den Rücken zurecht

Schalke 04 verliert die Teilnahme an der Europa League in der nächsten Saison immer mehr aus den Augen. Für Ex-Nationalspieler Babbel handeln die S04-Verantwortlichen richtig, ihrem Trainer den Rücken zu stärken: „Wenn sie vom Trainer überzeugt sind, dann müssen sie an ihm festhalten. Sonst wäre das ein fatales Signal.“

Gleichwohl nimmt Babbel David Wagner nicht aus der Verantwortung. Immerhin sind die Schalker seit elf Spielen sieglos. Dass Wagner gegen Abstiegskandidaten wie zuletzt Fortuna Düsseldorf (1:2) und nun Werder Bremen eine sehr defensive Spielausrichtung wählte, bringe die Mannschaft auch nicht voran. Gegen Bremen wurde diese Taktik erst nach der Pause geändert, die Schalker präsentierten sich immerhin leicht verbessert.

Babbel, der im Januar beim australischen Klub Western Sydney Wanderers als Trainer entlassen wurde, sagt über Schalke 04 und David Wagner: „Der Trainer ist der Verantwortliche, aber er ist nicht an allem schuld. Die Bundesliga ist so eng, wenn du da keine funktionierende Mannschaft, hast du ein Problem.“ (fs)