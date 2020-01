Dieses Schalke-Talent erinnert an den jungen Joel Matip

Can Bozdogan saß traurig in der Lobby des Sheraton-Hotels in Fuente Alamo. Der Mittelfeldspieler aus der Schalker U 19, deren Kapitän er ist, hatte sich so gefreut, bei den Profis des Bundesligisten im spanischen Trainingslager vorspielen zu dürfen – da musste er schon wieder abreisen. Bei einem Zweikampf hatte sich der 18-Jährige eine leichte Bänderdehnung im Knie zugezogen: Nichts Schlimmes, aber das Trainingslager ist für Can Bozdogan bereits beendet.

Schalke-Trainer Wagner freut sich auf "Jungfüchse"

Trotzdem sind immer noch vier weitere Talente aus der Knappenschmiede mit dabei. „Ich freue mich auf die Jungfüchse”, sagt Trainer David Wagner über das Quartett mit Torwart Sören Ahlers, Abwehrspieler Timo Becker und Stürmer Nick Taitague (alle aus der U 23) sowie Verteidiger-Talent Malick Thiaw aus der U 19. Dabei sind einige interessante Jungs: Der Deutsch-Finne Malick Thiaw (18) zum Beispiel erinnert in seiner Art schon sehr an den jungen Joel Matip, der heute beim FC Liverpool spielt und die Champions League gewonnen hat.

Den vielleicht bemerkenswertesten Weg hat US-Boy Nick Taitague hinter sich: Der Flügelflitzer kam einst zusammen mit Haji Wright und Weston McKennie aus den Vereinigten Staaten in die Schalker U 19, vor gut zwei Jahren durfte er sogar schon einmal in einem Testspiel der Profis mitmachen. Dann aber begann eine lange Leidenszeit mit vielen Verletzungen für den inzwischen 20-Jährigen. „Ihn würde ich mir gerne angucken, weil er lange verletzt gewesen ist und vor seiner Verletzung als großes Talent angesehen wurde”, sagt Cheftrainer David Wagner.

Schalke-Testspiel gegen VV St. Truiden

Nachdem Nick Taitague in der U 23 vor Weihnachten sein Comeback gefeiert hatte, rutschte er wieder ins Blickfeld der Profis und profitierte nun auch davon, dass Schalke mit Mark Uth, Steven Skrzybski und Fabian Reese drei Stürmer abgegeben hat. Dadurch wurde ein Platz im Trainingslager-Kader frei, und Nick Taitague darf vorspielen. Vielleicht sogar beim Testspiel, wenn die Schalker an diesem Dienstag (17 Uhr) in Spanien auf den belgischen Erstligisten VV St. Truiden treffen.